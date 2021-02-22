北京提選舉改革 　林鄭否認打壓反對派：是打壓鼓吹港獨、暴力者

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-02-22 18:52

國務院港澳辦主任夏寶龍今早（22日）出席全國港澳研究會舉行的網上研討會時，為「愛國者治港」原則定調，稱香港治權掌握在愛國者手中天經地義，有需要完善選舉制度，以阻止反中亂港分子進入政權機關。 特首林鄭月娥回應指，政治體制問題是中央的事，並非特區高度自治的一部分，故政府及她本人都非常尊重中央完善選舉制度的主導權，並會全力配合，又相信會考慮到立法會選舉等的迫切性。 她否認改革選舉制度是針對不同立場人士，稱如果要用上「打壓」兩字，「是打壓鼓吹港獨，是打壓過去將香港推向萬丈深淵的暴力人士。」

▼林鄭與司局長接種科興疫苗▼

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林鄭：「愛國者治港」是低標準

對於夏寶龍的講話，林鄭下午出席接種疫苗活動後提出四點，第一是「愛國者治港」原則並非新生事物，《基本法》早已明確規定，香港直轄於中央人民政府，特首亦行雙負責制 ，故要求治港人士愛國是理所當然，亦是「一國兩制」的必然及必要條件，正如夏寶龍所言是「老調重彈」。林鄭指，香港近年發生很多事，是時候要講清這些大道理，正本清源。

第二是有實在考慮。林鄭指，要求「愛國者治港」並非很高的標準，甚至是低標準，強調香港作為中國的一部分，是地方行政區，她反問若由非維護國家利益的人治港，又如何達致「一國兩制」。她又重申，《基本法》中列明，治港人才包括特首、主要官員、議員、法官、區議員發公務員，又指要求管治人才愛國是放諸四海皆準的標準。

第三，就有人問是否代表以往的選舉是錯誤的，林鄭２「一國兩制」具開創性，遇到新的環境會帶來挑戰，但最重要是不要忘記，初心是保持香港長遠繁榮穩定。她指出，若不適時糾正「行偏咗」的地方，會有嚴重後果，故中央出手處理是義不容辭，中央行使其權力是理所當然。

第四，林鄭強調政治體制問題是中央的事，並非特區高度自治的一部分，故政府及她本人都非常尊重中央完善選舉制度的主導權，並會全力配合，又相信會考慮到立法會選舉等的迫切性。

林鄭月娥。（李澤彤攝）

被問到民主派於區選大勝，政府作出如此舉措會否予人輸打贏要之感，林鄭指改革不是要打壓某一政治界別，「如果要用上打壓兩字，是打壓鼓吹港獨，是打壓過去將香港推向萬丈深淵的暴力人士、勾結外國勢力的人」。她強調，政治可以多元化，對國家及中央有不同看法法亦可包容，正如香港亦有不支持政府政策，卻依然愛國的政黨。

被問到如何才是「愛國者」，林鄭月娥表示，只有真正的愛國者及非愛國者，兩者之間很容易辨認，一些不支持「一國兩制」、認為香港可以獨立，會與外國聯合向國家施壓的人，都不是愛國者。她又指，位高權重者更應是「堅定愛國者」。她再強調，完善選舉制度，就是位了令在政府、立法會及區議會內管治香港的人，都是愛國者。

▼立法會議員接種科興疫苗▼

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梁君彥：料中央會聽取各界意見

梁君彥提到，夏寶龍此番講話，目的是理順憲制秩序，完善「一國兩制」方針，有利保障香港長期繁榮穩定的發展，市民生活安定。

他強調，很多國家的政權架構中，均由愛國者擔任重要崗位，認為是一個很基本的管治原則。梁君彥續指，香港作為多元社會，有廣闊的政治光譜，中央理解及包容香港社會有不同取態的聲音，亦相信大部份港人會秉承愛國者的立場，積極參與治理香港。

為了理解社會對完善選舉制度的不同聲音，梁君彥相信中央會聽取各界不同的意見，以確保香港的選舉制度更順利地向前發展。

被問到能否滿足港人對普選行政長官及立法會議員的訴求，梁君彥就稱按照夏寶龍的講話，只要愛國就可以有任何意見，相信香港人仍然有表達意見的權利。