撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-02-23 19:25

政制及內地事務局今日（23日）公布《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》，區議員被納入宣誓範圍，局長曾國衞表示，宣誓修例一旦通過，4名去年被裁定不符合擁護《基本法》及效忠特區的現任區議員，應會失去區議員資格，意味岑敖暉、袁嘉蔚、鄭達鴻、梁晃維將被DQ。 條例訂明，被裁定違反誓言的人士5年內不得參選。有記者問到，現任立法會議員、熱血公民鄭松泰曾於2017年倒插國旗，被控侮辱國旗區旗罪成，是否同樣會失去議員資格。曾國衞表示，若有個別議員曾違反法例，如有拒絕或忽略宣誓，或從事任何遺誓行為、不符合擁護及效忠者，基本上由被認定的一刻起計，5年內會失去參選及當選資格。 鄭松泰在Facebook表示，重提去年報名參選立法會選舉時，已回覆選舉主任，就辱國旗及區旗罪致歉並承諾改過遷善，會繼續擁護《基本法》及愛護國旗區旗，「若有幸當選連任，必在宣誓就職之時再次公開宣示之」。

DQ鄭松泰須走兩程序

政府消息人士就向《香港01》表示，鄭松泰的行為雖然符合「負面清單」中列出的情況，但要取消其立法會議員資格，仍要走兩個程序：第一是律政司提出訴訟；第二是法庭接納並最終裁定他違反誓言，故現時仍然是未知之數。



建制派消息指，鄭松泰並非北京針對對象，聽聞政府無計劃追究倒插國旗一事，估計他有機會「甩身」。

鄭松泰就去年倒插旗幟一案，被判罰款5000元。（資料圖片／林若勤攝）

鄭松泰曾回覆選舉主任：立法會服務期間擁護基本法、效忠特區

鄭松泰於去年報名出戰新界西立法會直選時，曾被選舉主任黃展翹「翻舊帳」，指鄭松泰倒插國旗案案成，如何顯示他忠誠接受和履行擁護《基本法》，以及效忠中華人民共和國香港特別行政區的承諾。

鄭松泰當時回覆選舉主任，稱經過這些年來的觀察和反省，當年所做的事其表達方式確實不對，及後再無做對於國旗區旗不敬的事。 他續指，在立法會服務期間，也顯示他擁護《基本法》及效忠香港特區政府，擁護國旗和區旗，又指由於無官方或公眾再次提問當年之事，他也無法表達對國家和基本法的敬意。 鄭松泰說，難得選舉主任來函詢問，他特此表達歉意，並承諾改過遷善，繼續擁護《基本法》，愛護國旗和區旗。

鄭松泰於2016年10月在立法會議事廳內，涉將國旗及區旗倒轉插，被控侮辱國旗及區旗罪。他於2017年9月在東區法院被裁定罪成，罰款5千元。

鄭松泰就去年倒插旗幟一案，被判罰款5000元。（資料圖片／林若勤攝）