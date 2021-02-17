安心出行｜逾30黃店寧棄晚市堂食　鄭松泰：食晚飯會被認定為藍絲

政府宣布年初七（18日）起放寬社交距離措施，准許食肆有條件恢復晚市堂食，限時至晚上10時，容許最多4人一枱，但顧客須以手機掃瞄「安心出行」二維碼或登記個人資料包括姓名電話，未有採取以上新增措施的食肆，須縮短堂食時間至6時前。

不過，多間「黃店」表明反對「安心出行」，據食肆「壹碗壹碟」稱，目前至少有30多間「黃店」食肆寧放棄晚市堂食，拒絕使用「安心出行」或登記食客個人資料。

熱血公民立法會議員鄭松泰在社交媒體指，事情如此發展下去，「開晚市的餐廳，就會被視為藍店；夜晚出街食飯的人，就會被認定為藍絲」。他認為拒設晚市堂食的食肆是「自我設限」，在這情況下「紅色資本進駐輕而易舉、全面壟斷指日可待」。