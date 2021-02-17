安心出行｜逾30黃店寧棄晚市堂食　鄭松泰：食晚飯會被認定為藍絲

撰文：文維廣
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政府宣布年初七（18日）起放寬社交距離措施，准許食肆有條件恢復晚市堂食，限時至晚上10時，容許最多4人一枱，但顧客須以手機掃瞄「安心出行」二維碼或登記個人資料包括姓名電話，未有採取以上新增措施的食肆，須縮短堂食時間至6時前。
不過，多間「黃店」表明反對「安心出行」，據食肆「壹碗壹碟」稱，目前至少有30多間「黃店」食肆寧放棄晚市堂食，拒絕使用「安心出行」或登記食客個人資料。
熱血公民立法會議員鄭松泰在社交媒體指，事情如此發展下去，「開晚市的餐廳，就會被視為藍店；夜晚出街食飯的人，就會被認定為藍絲」。他認為拒設晚市堂食的食肆是「自我設限」，在這情況下「紅色資本進駐輕而易舉、全面壟斷指日可待」。
▼放棄晚市堂食黃店食肆名單▼
「壹碗壹碟」列出放棄晚市堂食的食肆名單，包括隱啡、AFTER_TASTE.HK、滿記冰室等約30間。「壹碗壹碟」稱，「越來越多舖堅持停晚市堂食，先能夠反映政策嘅問題」，又指「今次屬於一個合情、合理、合法嘅商業行為」。
據政府公布詳細公告，不欲遵照新規定的食肆，傍晚6時後禁止晚市設堂食，並須在入口張貼告示，表明堂食時間只至下午5時59分，並且日市維持最多2人一枱。當局稱會加強監管晚市有堂食的食肆，一旦無遵從防疫要求，會被打回「原形」，即晚市禁堂食及回復2人一枱，日數分3、7及14日三級制，如無為食客量度體溫，將罰3日，但毋須停業。
「黃店」近日屢掀爭議 盆菜被投訴貨不對辦
反修例運動期間，有人發起「黃色經濟圈」，近日有「黃色」賣盆菜被投訴成為熱話。黃店「初見」的盆菜早前被批評貨不對辦，「錢就識收、送貨就無影」，「初見」連日來不斷貼出道歉啟事，但有顧客拒絕收貨。
鄭松泰亦在Facebook撰文嘲諷「黃店」支持者，「凡事立場先行、懶於思考，自然劣幣驅逐良幣」。