宣誓修例｜羅健熙：修例演繹空間過大　民主派「頭上永遠有把刀」

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-02-24 10:44

政府昨日（2月23日）公布《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》，將區議員納入宣誓範圍，並列出一系列「負面清單」，如作出或意圖作出清單所列出的行為，即被視為不符合擁護《基本法》及效忠特區。 南區區議會主席、民主黨主席羅健熙今早於港台節目中表示，政府所列出的「負面清單」內容表面上具體，但實際上仍然十分模糊，有無限空間讓律政司隨意演繹，日後民主派如同「頭上永遠有一把刀」。

羅健熙：「負面清單」部分項目極空泛

羅健熙表示，政府修例建議意圖給公眾一個「清晰介定」感覺，但實際上仍是模糊，可以任意使用，目標是令參政人士「頭上有把刀」，隨時DQ一些政府不喜歡的人士；律政司的提訴權限，也由6個月延長到永久，變相令參選人當選後也不得安寧，隨時被政府捉住一些行為「抽秤」。

羅健熙指，「負面清單」有部分項目實際上極為空泛，例如何謂「損害香港整體利益」相當主觀，民主派都經常被敵對陣營批為「反中亂港」，是否這表示全部民主派都要DQ；什麼叫作「無差別」否決政府議案，也帶有主觀成份。他質疑，律政司過去兩年的檢控，被很多人認為帶有偏頗成分，難以令人相信他們會獨立自主地執行相關法規。

此外，清單提到利用政府舉行的選舉，組織或實施對抗中央及特區政府的「變相公投」，也屬違誓行為。羅健熙指，修例雖然聲稱這只是針對「推動港獨」的行為，但以現時律政司演繹法例的作風，擔心他們隨時搬龍門：「初選佢都話我哋違反國安法，就算我哋唔係推動港獨，呢個邊個去釐定？我哋製作一個（國家主席）習近平卡通圖像，又算唔算侮辱國家標誌？律政司演繹空間太大。」

被問到民主黨會否宣誓，羅健熙稱未有詳細討論，但現時有兩個原則：一、各位區議員2019年參選時已簽過確認書，他們亦相信大家都是真誠地簽署，沒有人發假誓；二、他們作為民選代表，要向選民交待，即使在惡劣的環境下，都應該繼續為市民服務，工作要堅持到最後一秒。

羅健熙、劉國勳。（資料圖片）

劉國勳：只是「執返正去做」

立法會區議會（第一）議員、民建聯劉國勳認為，修例已討論一段時間，對此表示歡迎，正面負面清單內的行為，都是很基本的要求，沒有不合理之處，現時修例只是將一些基本要求「執返正去做」。他指，過去一段時間有人利用議政平台損害香港利益，如勾結外國勢力、推動港獨、無差別否決政府議案等，修例已將大部分情況列出，律政司提訴後相關議員有權申辯和上訴，相信有效維護議員權益。

他認為，訴訟過程中相關人士需要停職的安排，屬可接受及有必要性，因為當出現一些表徵，顯示有人危害特區、國家利益時，繼續讓其利用議政平台做這些行為，並不恰當。對於會否出現「未審先判」，他認為始終法律程序也要一段時間，危害特區和國家利益的行為需要及時處理。