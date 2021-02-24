宣誓修例｜王進洋將辭職　稱「光時」超越物慾　不願被「綁翼」

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-02-24 11:45

政制及內地事務局昨日（23日）公布《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》，區議員被納入宣誓範圍。政府將會在修例通過後，安排現任區議員宣誓。 在前年區選擊敗民建聯周浩鼎的離島區議員王進洋今天（24日）在表態，揚言修例過後、政府安排區議員宣誓之時，將會自行辭職。他解釋，一些珍重、莊嚴的抗爭口號與原則，包括「光復香港，時代革命」，是能夠超越人類對物慾的追求，「不希望被區區四萬蚊和虛而不實的議席，綁了我的翼。」

+ 13 + 13 + 13

稱不貪戀每月四萬酬金 區議會「舞臺功能」不足

王進洋在社交網頁交代決定，稱在宣誓修例通過後，將會自行辭職。他形容，區議會的「舞臺功能」不足，只是諮詢架構，予他無數「失落感」。他表明，辭職後將繼續服務東涌，主打社區大型議題，更不會放棄從政這條路。

他解釋，一些珍重而莊嚴的抗爭口號與原則，能夠超越人類對物慾的追求，形容是精神上的昇華，「人生在世，除了政治與功名利碌，浩翰的世界太大，呀洋都不希望被區區四萬蚊和虛而不實的議席，綁了我的翼，令我只在框框內飛得較高，而不是真的向正確方向飛往直前」。

王進洋又說，辭職不代表真理及絕對正確，希望港人不要責備選擇留守議會的區議員，形容只是修行方式不同，不應為辭職與否「嘈餐飽」，「反過來，應該對其賦予支持，令大家震作下去，渡過黎明前最黑暗的夜晚」。

+ 3 + 3 + 3

讀牌打擊聚賭 不服務撐23條市民惹議

上任區議員逾一年，王進洋指自己已跳出區議會的框框，在「平衡各方需要的原則」下，完成了十項任務，包括跟進領展商場洗手間設備不足、定期為長者清潔家居、一般社區小型修橋補路工作、定期派發口罩及防疫包、成功處理屋邨聚賭、爭取四間東涌餐廳學生優惠等。

王進洋在2015年出戰區議會選舉，挑戰周浩鼎，以244票之差落敗。2019年，他再次挑戰周浩鼎，取得5049票，擊敗只得3619票的周浩鼎。王進洋任內最矚目是處理區內聚賭問題，他在去年9月到非法聚賭熱點，大聲朗讀非法聚賭人士手上的啤牌。

去年3月，王進洋表明拒絕接受「支持23條立法」市民的求助，民政事務總署回應事件時指，區議員就市民對個別事宜的立場，作出歧視性的對待，只會分化社會，與建設社區、促進不同人士參與社區事務的精神相違背，批評有關行為涉嫌違反《區議員及區議會轄下委員會成員操守指引》，總署已發信予相關議員，提醒他作為區議員應遵守上述指引，並注意自己的言行，以免引起社會矛盾和衝突，影響地區和諧。事後，王進洋一度被廉署召開調查。