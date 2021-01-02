政壇諸事町｜議政平台解散　籌委網上互罵　王進洋：道歉不代表我

由多名民主派區議員牽頭的「公民議政平台」之籌委會日前（31日）召開記者會時表示，籌備工作立即中止，籌委會即日解散。離島區議員梁國豪批評他們再三邀約部分泛民傳統政黨，獲得回覆卻是「暫不討論」，令整件事寸步難行，陷入僵局。其後民主黨回應指，平台從來沒有邀請政黨參與，對無法溝通一說感到詫異。

離島區議員王進洋其後於社交平台發文，澄清自己「有份表態決定議政平台要照攪」，認為大是大非下「DQ 咪 DQ 」，又指沒有泛民主派參與亦可以自行成立議政平台，表示當日籌委會的道歉不代表他。貼文引起同為籌委之二人，離島區議員梁國豪、葵青區區議員張文龍留言，雙方更引起罵戰。

離島區議員王進洋其後於社交平台發文，澄清自己「有份表態決定議政平台要照攪」，認為大是大非下「DQ 咪 DQ 」，又指沒有泛民主派參與亦可以自行成立議政平台，表示當日籌委會的道歉不代表他。貼文引起籌委之二的離島區議員梁國豪、葵青區區議員張文龍留言，雙方更引起罵戰。（資料圖片/歐嘉樂攝）

梁國豪回應王進洋的貼文時表示，指自己選擇不繼續籌備議政平台的決定「對得住任何人」，梁又建議「你（王進洋）快啲搞（議政平台）啦」，稱若王進洋成立平台會立即加入。王進洋反駁，稱在多條戰線下不一定要成立議政平台，又稱自己不會冤枉他人，亦是「對得住任何人」。

張文龍亦批評王進洋「最無資格講（道歉）唔代表你」，認為王進洋早有方法避免籌委會解散此事的發生，他亦有方法直接跟進。張文龍稱，出席會議是責任，亦會更有機會說服其他人。王進洋強調，「如果平台攪唔成係將個波推比泛民，呢樣野唔代表我」，稱此事與有否出席會議無關。