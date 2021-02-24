財政預算案│私家車首次登記稅增15%　牌費大加三成

撰文： 麥凱茵 黃偉倫 最後更新日期： 2021-02-24 15:30

財政司司長陳茂波今日（24日）在立法會宣讀新一份的《財政預算案》，政府即日調整私家車的首次登記稅稅率，比率為15％。增幅最少6百分點，最初150,000元由40%增至46%，其後再分別按過去稅率增加11百分點、15百分點及17百分點。 另外私家車及電動客車的車輛牌照費用，增幅接近三成，如不超過1,500c.c的汽油私家車一年期牌照費用會由現時的3,929元，增至5,074元；不超過1,500c.c的柴油私家車的牌照費用則由現時5,389元增至6,972元。至於其他的汽車類別牌照費維持不變。 運輸署表示，市民續領6月23日或之前期滿的私家車或電動客車牌照，若按調整前的收費換領執照。但由今日起才首次發出，或重新發出的私家車或電動客車牌照，則需要按調整後的牌照費用付款。

2月24日，財政司司長陳茂波在立法會宣讀新一份的《財政預算案》。（鄭子峰攝）

電動私家車登記稅寬減額維持97500元

政府今日刊憲，宣布由上午11時起調整私家車的首次登記稅稅率，累計稅率分別增加6、11、15及17個百分點。

新稅率即為，私家車應課稅價值的最初150,000元，由過去的40%增至46%；其次150,000元會再由75%增至86%；再其次的200,000元由100%再增至115%；餘額則由115%增至132%。

不過，電動私家車「一換一」計劃下的首次登記稅寬減額則有提升，上限會由250,000元調整至287,500元，以持續推動使用電動車；而一般電動私家車的首次登記稅寬減額上限則維持在現時的水平，即97,500元。

▼私家車首次登記稅稅率▼

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料汽車市場會較快復甦 有必要遏止增長速度

政府消息人士表示，近年私家車數量持續增加，為遏止增長速度，調高首次登記稅及牌費是有效方法，雖然現時經濟下行，但由於經濟好轉後，汽車市場會較快復甦，故決定現時增加。

政府預料，上調首次登記稅，以及增加「一換一計劃」下的電動車首次登稅豁免上限後，政府將少收3.09億元。消息人士指，下跌原因為加稅後，市民會減少購車，但現時未能估算具體減少數量，因多個因素影響市民購車意欲，現時的數字估算，參考2011年增加15%的首次登記稅後，新私家車的增長率減少1.3%。

消息人士：牌費加幅遠低於30年來通脹

另外，政府亦同時調整私家車及電動客車的車輛牌照每年牌照費，其他汽車類別的車輛牌照每年牌照費則維持不變。牌照的新收費，調整幅度達到29%。

至於牌費增加，消息人士指，對上一次為1991年，加幅為10%。消息續指，1991年至今的綜合物價指數上升113%，現時牌費加幅低於通脹率，強調現時的10%加幅，參考了不同因素。

▼財政預算案2021 惠民措施懶人包▼

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6月23日之前續牌維持牌費不變



運輸署提醒市民，若續領於6月23日或之前屆滿的私家車或電動客車的車輛牌照，只要於當日或之前任何一天遞交續領申請，均可繼續繳付調整前的每年牌照費。

不過，若由6月24日或之後屆滿的私家車及電動客車的車輛牌照，或於今日11時或之後遞交首次發出或重新發出的私家車或電動客車車輛牌照申請，則須繳付調整後的每年牌照費。

▼陳茂波任內5份財政預算案封面顏色▼