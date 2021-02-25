拆局‧│建制派「預算案版」圍魏救趙　「放生」陳茂波緊咬羅致光？

撰文： 羅堃怡 最後更新日期： 2021-02-25 17:40

《財政預算案2021》新鮮出爐，財政司司長陳茂波今（25日）出席立法會財務委員會會議，回應議員一系列質詢。建制派接連追擊《預算案》未有推出失業援助金措施，有趣的是，眾人矛頭非直指財爺，反而對勞工及福利局長羅致光緊咬不放，工聯會麥美娟更直斥「羅致光醜唔醜」，似是要轉移視線，「曲線」為陳茂波解圍。

財務委員會會議上，麥美娟稱對《預算案》未有設立失業援助金感到失望，在財赤下想方法解決問題，百分百擔保特惠貸款是其中一個選項，但絕對不能取代失業援助金。她又稱，工聯會調查顯示有超過百分之40打工仔停工及收入減少，她指貸款不能幫助到該批人士。

工聯會、民建聯接力發炮 麥美娟：羅致光醜唔醜？

然而，麥美娟的發炮焦點並非落在陳茂波身上，而是落在羅致光頭上，對陳茂波未有多加責難。她痛斥羅致光以取消強積金對沖「要脅」勞工界及市民，根本無心解決貧窮問題，需要公開譴責。另外，她又強調強積金是退休保障，不可以因為勞福局「唔做嘢」就以強積金去解決問題，直斥「（勞福局長）羅致光醜唔醜」。

工聯會陸頌雄接力追擊，揚言設立失業援助金的最大阻力正是來自長羅致光。陸頌雄言詞強硬之程度不下麥美娟，指若陳茂波並非如羅致光般「離地」及鐵石心腸，希望他可以幫忙遊說羅致光推出失業援助金。建制第一大黨及後亦加入舌戰，民建聯葛珮帆接力狙擊羅致光，直言對勞福局不考慮設失業援助金感憤怒，又指失業貸款只是「好過無」。

民建聯葛珮帆亦有狙擊羅致光，直言對羅不考慮設失業援助金感憤怒，又批評羅在兩元乘車優惠上「搞足兩年」。

陳茂波未有為同袍護航 重申政府立場

陳茂波回應提問時，未有特別為同袍羅致光「護航」，只稱已多次指出不設立失業援助金是特區政府的立場，又稱汲取外國經驗，分期派發有時限的消費券，提振經濟作用最大。縱觀整埸會議，陳茂波因失業援助金所遭受的質問，遠及不上「萬箭穿心」的羅致光，到底建制派是有意幫財爺「甩身」，還是不自覺間上演了「圍魏救趙」？

近年北京對特區官員的仕途，影響力愈來愈大，而建制派對官員評價或會「直達天庭」，早前有傳前政制及內地事務局局長聶德權被平調執掌公務員事務局，也與建制派不滿政制局在2019年區議會選舉的做法有關。