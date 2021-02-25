財政預算案│80億國安撥款被批如黑箱　港府：與國安公署經費無關

撰文： 沙半山 最後更新日期： 2021-02-25 15:21

新一份財政預算案建議撥款80億元，應付「未來幾年」的國家安全相關開支，惟未有交代具體細節，被民主派批評猶如黑箱欠透明度。 政府今日（2月25日）出稿澄清，指根據《港區國安法》，財政司司長應當從政府一般收入中撥出專門款項，支付關於維護國家安全的開支並核准所涉及的人員編制，不受香港特別行政區現行有關法律規定的限制。政府又指，香港國安委的工作不受香港特區任何其他機構、組織和個人干涉，工作信息不予公開，因此政府對有關撥款沒有進一步資料可以提供。

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政府以回應傳媒查詢形式發稿，解釋預算案中有關國安的80億撥款，強調維護國家安全開支的撥款安排，是嚴格按照《香港國安法》規定進行，重申根據《香港國安法》第十九條，經行政長官批准，財政司司長應當從政府一般收入中撥出專門款項，支付關於維護國家安全的開支並核准所涉及的人員編制，不受香港特別行政區現行有關法律規定的限制。政府又強調，財政司司長須每年就該款項的控制和管理向立法會提交報告。

外界關注該80億撥款會否用於中央駐港國安公署，政府表示，《香港國安法》第五十一條訂明，國安公署的經費由中央財政保障。預算案80億國安撥款與國安公署的經費無關。政府又指，根據《香港國安法》第十四條，香港國安委的工作不受香港特別行政區任何其他機構、組織和個人的干涉，工作信息不予公開。「因此，除上述外，我們對有關撥款沒有進一步資料可以提供。」