許正宇：加股票印花稅8月實施無「Plan B」　失業貸款壞帳率料25%

撰文： 周皓宜 鄭寶生 羅家晴 最後更新日期： 2021-02-25 17:07

《財政預算案》昨日公布，財政司司長陳茂波推出1,200億元逆周期措施，緩解經濟下行及疫情打擊，重點措施包括5000元電子消費劵。不過，部分措施被指向中產「開刀」，包括增加股票印花稅三成。 財經事務及庫務局局長許正宇今日（25日）下午在記者會表示，初步構思連續5個月、每月向18歲或以上市民派發1,000元消費劵，正全力推進工作。對於增加股票印花稅，許正宇指，建議如獲立法會通過，將於今年8月1日實施，政府沒有任何「Plan B」。

▼財經事務及庫務局介紹預算案▼

港交所稱未被諮詢 許正宇指過程保密：不存在事後「補飛」

【17:04】對於有學者質疑派發消費券沒指向性，最終令生意好的更好，生意不好的都不能幫補，問及政府是否有責任推出優惠，協助早前比勒令停業的行業。

許正宇稱，不想今日的記者會變為消費券記者招待會，強調稍後會有整全介紹。對於百分百擔保貸款方面，許正宇稱現時的還款期最長5年，第一年只需還息不還本。

【16:56】被問到消費券有時限性，基層家庭最後或會購買100元現金券使用，變相是否只益大財團；另外有學者認為派錢的倍數效應較好，問及去年派錢後用以消費的比例有多少？最後若香港疫情再反覆，政府有多少「彈藥」應付？

許正宇稱，當然希望令到大家使用消費券的靈活性盡可能大點，強調派消費券目的是刺激本地零售，分期目的是考慮到槓桿效果，有刺激效用。對於疫情，許正宇僅稱希望疫情能盡快完結「就唔使再畀」，相信是市民的共同目標。

【16:47】被問到增加股票印花稅後股市下跌，政府是否低估市場反應？亦有說法指增加股票印花稅後，投資者會轉投美股，政府會否擔心出現因加得減。

許正宇表示，一般人買股票，印花稅是考慮成本之一，他認為香港沒有股息稅，在價值鏈方面難以直接比較。他重申，「鬥平」不是唯一競爭方式，最重要是「鬥好」，認為香港仍持續發展金融市場。

對於綠色債券方面，政府成功發售25億美元綠色債券，首30年期債券超頞認購逾7倍，其中不少是歐美投資者，反映獲全世界的青睞，強調政府會持續推進，擴大發債券的規模。

▼財政預算案2021 惠民措施懶人包▼

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【16:36】對於港交所表示，上調股票印花稅的決定沒有事前諮詢，許正宇表示，一般來說預算案過程保密，亦不存在事後「補飛」商討。

有記者問到，銀色債和iBond的補底息率會否增加，許指息口是按市場釐定。對於很多小商戶沒有安裝電子支付系統，原因之一就是要收手續費，問政府會否考慮在推出消費券的5個月免除收費，許正宇說會與支付系統營運商商討。

財經事務及庫務局局長許正宇。（李澤彤攝）

【16:24】提到百分百擔保個人貸款，向失業人士貸款，許正宇強調是輔助措施，是為有需要市民提供多一個選項。對於是否擔心借款人最終還不到錢，許正宇指，壞帳率要提交立法會再討論，目前預期壞帳率為25%。



【16:16】許正宇表示，增加股票印花稅於8月1日實施，政府沒有「Plan B」方案。他指市場波動有不同因素，強調不是「鬥平」，而是「鬥好」。他舉例，其中一個措施是要做好債券市場，相關機構已經與監管機構研究債券市場發展路線圖，可見政府在發展金融市場不違餘力。



提到5000元消費劵，許正宇表示，同事正與支付營運商商討，會考慮普及性及方便性，具體會選多少間營運商未有定案。

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