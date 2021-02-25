5000元電子消費券｜建制促一次過派　陳茂波：分期派提振經濟最好

撰文： 吳倬安 周皓宜 周禮希 羅堃怡 最後更新日期： 2021-02-25 13:02

新一份《財政預算案》昨日（24日）出爐，財政司司長陳茂波今早（25日）將出席立法會財務委員會會議，回應議員就預算案一系列質詢。《香港01》將直播會內情況。

剛畢業學生不符資格申失業貸款

【12:45】經民聯劉業強形容今次預算案是「巧婦難為無米炊」，而中產最受影響，例如牌費增加、差餉寬免減少等。他問到股票印花稅，憂慮政府每年收多120億元左右，長遠會否影響本況國際金融中心地位，又關注失業人士百分百擔保貸款會如何把關，例如剛畢業學生可否當作失業等。

陳茂波回應指，股票印花稅已作了未來吸引力、對投資者成本增加等影響，認為影響不算很大。百分百擔保方面，他指自由職業人士都要幫忙，但政府會把關，而剛畢業學生則不符資格。

與陳茂波駁火 何俊賢：不能用「暴君」心態

【12:42】建築、測量、都市規劃及園境界謝偉銓指，在經濟低迷下，今次《財政預算案》符合「應使則使」、「能者多付」的原則，不過他認為《預算案》提出未來數年新增近9000個安老宿位的力度較弱，未有明確交代時間表。他建議檢討物業印花稅，以累進式增加「超豪宅」的物業印花稅，並減低2000萬元以下首置或樓換樓單位的稅項。陳茂波說，已記下有關物業印花稅的建議，會考慮各方意見。

【12:40】民建聯漁農界議員何俊賢與陳茂波駁火，指很多漁農業持份者也是一船一戶，沒有商業登記，但是次《預算案》很多措施也是要商業登記才能申請，令漁農界未能受惠。陳茂波回應指，若要經營一盤生意，就要商業登記。

何俊賢反駁，過去數年的《預算案》也沒有措施協助漁農界，質疑只幫中小企不等於幫經濟。陳茂波反指，《預算案》有一段提及協助漁農業的措施，如何俊賢認為不足夠，歡迎透過食衞局與他聯絡，他會盡力幫手。

何俊賢聞言後非常憤怒，質疑陳茂波有否看過他就《預算案》提出的意見。陳茂波淡然地說：「我唔需要再補充」。何俊賢批評，解決深層次矛盾不能用「暴君」心態，「暴君同昏君嘅差別，就係昏君無能，但暴君會將佢做唔岩嘅嘢，用不同語言將自己行為正當化，我係想你做得更好。」

財委會主席陳健波為陳茂波護航，指每一份意見書，司長也有閱讀，認為何俊賢「唔需要質疑」，又指司長已為漁農界「開咗道門」，呼籲何直接找陳茂波商討，毋須如此憤怒。

何俊賢怒斥預算案無支援漁農界。（盧翊銘攝）

張華峰斥加印花稅錯誤



【12:23】實政圓桌田北辰表示，看過電子消費劵的細節後，認為有如回應他提出全民派8千元的訴求，因為每月1千元只能做到有如「食物補助金」，但仍建議提供彈性。他另外表示，百分百擔保貸款，在5年內還6個月薪金仍對有關人士有困難，如果處理不善，有如「計時炸彈」。至於「特別愛增值」計劃，田北辰引市民指，希望此項目能做得更多，助市民自力更生。

陳茂波重申，該5,000元電子消費劵分開5個月派發，是參考了外國經驗，希望可在短時間內令錢流回本地經濟。至於「特別愛增值」計劃以外，他提到此計劃外，政府亦有開設3萬個臨時職位，協助失業人士。

【12:20】經民聯金融服務界議員張華峰直斥，政府增加股票印花稅的決定錯誤，質疑是向香港及內地投資者「開刀」，影響投資者信心，令成交量萎縮，最終得不償失。他反駁陳茂波早前指，股市波動不足證明加稅影響，稱恆指昨日下跌超過1000點，蒸發數千億元資產，一定是由加印花稅引起，促政府重新考慮增加股票印花稅的決定，或減少增幅。

陳茂波稱，要維持香港國際金融中心的地位，增加市場活力及交投量，並非單靠印花稅，最重要的是市場發展，例如以往推出滬港通及深港通等，政府未來亦會全力發展綠色可持續金融及債券市場。

【12:19】民建聯葛珮帆接力狙擊羅致光，對勞福局不考慮設失業援助金感憤怒，又指失業貸款「好過無」，她關注停薪留職、炒散的人士能否申請貸款，又提到網上討論區有人討論借錢後「走佬」、移民，要求政府研究堵塞漏洞。財經事務及庫務局局長許正宇說，只要申請人能提供失業證明，或證明失去主要收入，也有資格申請。

葛珮帆又關注股市印花稅會否影響香港融資吸引力，令香港「因小失大」。許正宇說，市場競爭力不是「鬥平」，而是鬥質素，又指香港即使增加股票印花稅，但仍然沒有股息稅等其他稅種。

鄭松泰批增印花稅 財爺：投資賺錢與30元成本無關

【12:12】熱血公民鄭松泰批評，《預算案》明顯拿中產開刀，昨天股市大跌，與政府自貶香港金融地位所致有關，他批評股市「有少少」興旺，政府便出來「抽水」，增加印花稅，又嘲諷陳茂波以經營劏房思維設計《預算案》。

陳茂波反駁指，增加印花稅與股市下跌無關，又指不只香港跌市，昨天韓國、日本也跌市，又指恆生指數今天升了600點，認為市場有波動很正常，不要大驚小怪，又指投資股票是否賺錢，與30元成本無關。

【11:56】自由黨易志明指， 多謝司長採納該黨很多提議，但未有推第三期保就業計劃，未能夠幫助企業「續命」不用結業，而他曾建議改良方案，是有條件申請，支出會少很多。



陳茂波回應指，不打算在目前環境下推出第三期保就業計劃，預算案今次推出的措施大概1,200億元，在目前財政範圍之內要兼顧各方，現在提出的方案已是較適合。

預算案提出增加股票印花稅，港交所（0388）股價應聲下挫。（資料圖片）

牌費加三成 陳茂波稱合理：30年無加

【11:55】自由黨邵家輝說，對政府沒有推出短期失業援助金感到失望，不過政府推出的提供「百分百擔保個人特惠貸款計劃」可為失業人士提供救命錢，支持有關做法。他亦關注，政府將私家車首次登記稅稅率提高15%，牌照費增加30%的措施。

陳茂波表示，汽車牌照費已有30年沒有增加，今次屬合理加幅，而提高私家車首次登記稅為抑制車輛增長。

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+ 2 + 2 + 2

陳茂波：分期派消費券提振經濟作用最大

【11:46】民建聯黃定光關注電子消費券行政費高達6億元，陳茂波回應指「能慳會盡慳」，又提到去年一萬元派發計劃預算10億元，最後只用了3億元，現在即使批了限度也會「慳住使」。



財政預算案及稅務政策組主任王學玲指，簡單穩妥是消費券的原則，透過儲值支付工具，發放有效期一個月的1000元消費券，希望覆蓋面盡量廣，幫助到本地商戶包括零售飲食業。至於6億元行政費，她指是暫時估算，包括相關部門電腦系統更新裝置以及人手配置，亦要找支付工具並處理書面表格，以及找服務承辦商服務費用，亦都需要宣傳費用，因此暫時預留6億元行政費。陳茂波說，稍後會向立法會補交資料。 【11:45】新民黨容海恩希望消費券不要分期派發，又指政府去年派錢，地區組織做了很多宣傳、登記工作，希望政府是次派發消費券，可增加資源予地區組織，協助市民、長者登記，形容「長者對消費券概念好陌生」，又稱：「區議會失效咗，無地區組織點幫政府推政策？」

陳茂波感謝為政府默默耕耘的地區人士，政策到地區層面後，有賴地區人士支持，又指消費券的使用範圍，將會是政府未來跟進工作範圍。

工聯會陸頌雄稱，希望陳茂波並非羅致光般「離地」及鐵石心腸。（盧翊銘攝）

【11:40】工聯會陸頌雄表示，設立失業援助金的最大阻力來自勞工及福利局局長羅致光，希望陳茂波如果這並非羅致光般「離地」及鐵石心腸，可幫忙遊說羅致光推出失業援助金。他問及可否一次過派發5,000元電子消費券，讓市民可用來買電子用品等。

陳茂波回應指，羅致光已多次指出不設立失業援助金是特區政府的立場，又稱汲取外國經驗，分期派發有時限的消費券，提振經濟作用最大，因此決定分5期，每月派發1000元，30日內須使用。

【11:35】旅遊界姚思榮指，旅遊業因疫情冰封，他提到《預算案》預留共9.3億元提升旅遊資源，他問到若今年下半年旅遊界的情況無好轉，會否將9.3億元用作直接援助業界。陳茂波說，旅發局有實際項目推進，以9.3億元直接資助業界的做法不合適。

姚思榮問到，消費券可否用於租酒店房。陳茂波僅稱，希望消費券的使用範圍希望盡量闊，盼幫助不同行業。

▼財政預算案2021 惠民措施懶人包▼

+ 4 + 4 + 4

麥美娟斥拒設失業援助金：羅致光醜唔醜

【11:22】工聯會麥美娟稱，財赤下想方法解決問題，百分百擔保特惠貸款是其中一個選項，但絕對不能取代失業援助金， 強調強積金是退休保障，不可以因為勞福局「唔做嘢」就以MPF去解決問題，直斥「（勞福局長）羅致光醜唔醜」。

她又稱，工聯會調查顯示有超過百分之40打工仔停工及收入減少，她指貸款不能幫助到該批人士。陳茂波指，貸款「初心」是幫助有需要人士，如包括停工人士，情況比較複雜，而勞工福局已提高收入不足家庭援助。

工聯會麥美娟批評政府拒設失業援助金，直斥勞福局長羅致光「醜唔醜」。（盧翊銘攝）

拒提早提取強積金供款



【11:25】民建聯劉國勳質疑，政府不容許市民取出強積金，反而向失業人士提供「百分百擔保個人特惠貸款計劃」是捉錯用神，又關心派發電子消費券的手續費問題及執行方法。

陳茂波指，強積金是市民的退休保障，不能用作抵押等，即使市民破產，債權人也不可取出強積金，今次推出個人特惠貸款計劃為向市民提供多一個選項。另外，他指八達通在香港獲廣泛使用，一定會將八達通納入派發電子消費券。



【11:10 】勞工界議員潘兆平稱歡迎陳茂波吸納了勞聯的意見，他關注「百分百擔保個人特惠貸款計劃」會否恆常化和提高金額。陳茂波說，計劃期限定於六個月，是因防疫抗疫見到功效，加上全民將接種疫苗，料今年中經濟動力轉好，失業壓力將會緩減，至於是否有需要延長申請期限，目前言之尚早。

【11:00】陳茂波早上11時出席立法會財委會，他開場發言時指，面對經濟困難，採取1,200億元逆周期措施，緩解經濟下行及疫情打擊，發揮資源運用的槓桿效應。