預算案｜加股票印花稅捱轟　學者憂損金融中心地位　倡減至0.05%

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-02-25 18:32

財政司司長陳茂波昨天（24日）公布新一份《財政預算案》，其中上調股票印花稅0.03%成為焦點。香港大學經濟學副教授趙耀華今天（25日）直指，增加印花稅決定值得商榷，指對比香港、內地和美國股票交易費用，香港徵收的稅項是美國的25倍，與全球的減稅大趨勢背道而馳。 趙耀華續指，增加印花稅將會令香港股市的成交量減少，買賣差價增加，令海外公司來港上市的誘因減低，影響香港的國際金融中心地位。他認為，股票印花稅不應增加，反而可減至0.05%，鞏固香港的金融中心地位。

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鄧希煒指消費券遠水難救近火

香港大學經濟學教授、香港經濟及商業策略研究所副總監鄧希煒指出，香港經濟較過去數年差了很多，其中香港的GDP低於應有的10%，即約減少了2,700億元，政府雖然在《預算案》做了很多逆周期措施，但力度很細，其中消費券花了350億元，亦遠少過2,700億元，又認為遠水未必能救遠火。

鄧希煒認為，香港政府並無想像中如此「窮」，其中在不同基金有不同回報，加上財政司司長過往估赤字的準繩度也不高，可能兩、三年後，庫房收入將大於支出。

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趙耀華倡仿效唐英年 減稅吸引外來投資

趙耀華認為，增加印花稅決定值得商榷，指對比香港、內地和美國股票交易費用，香港徵收的稅項是美國的25倍，與全球的減稅大趨勢背道而馳。他續指，增加印花稅將會令香港股市的成交量減少，買賣差價增加，令海外公司來港上市的誘因減低，影響香港作為國際金融中心的地位。他分析指出，增加0.03%印花稅，印花稅收入不會增加三成，反而因交易量減少，令印花稅增幅減少。

他認為，股票印花稅不應增加，反而可減至0.05%，鞏固香港的金融中心地位。他指出，前財政司司長唐英年當時減紅酒稅，令香港成為了國際紅酒交易中心，認為減稅對香港股市反而有利。

香港大學經濟學副教授趙耀華（梁鵬威攝）

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謝國生指消費券使用範圍需具針對性

香港大學金融學首席講師謝國生認為，是次《預算案》屬四平八穩，他認同政府推出電子消費券，應針對最受打擊的行業，包括服務、飲食業，又認為政府可因應經濟情況，隨時宣布改派錢「救亡」，加上電子支付、交易發展迅速，若政府不趁機推動，還待何時。

謝國生認為，香港有條件增加薪俸稅及利得稅，他指香港有5萬人的年薪高於200萬元，若這類「富人稅」增加1%，稅收即至少增加20億元。