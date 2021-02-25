財政預算案｜2億元推小學IT教育　業界歡迎：將更著重學生體驗

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-02-25 15:25

新一份《財政預算案》中，政府進一步投放資源培育科技人才，包括以2億元推出「奇趣IT識多啲」計劃，未來三年向各資助小學提供40萬元，通過課外活動加強學生對資訊科技的興趣及應用。此外，政府去年資助1,600名大學生到科企實習，今年預算案將計劃恆常化。 有編程教育科企對新措施表示歡迎，對比之前以購置設備或師資培訓為重心，認為新計劃更著重學生的體驗，可更早培養學生對科技的興趣，並可提供參與科技比賽及國際考試的機會。 另有醫療技械初創企業表示，去年參加計劃聘請9名本地大學生，認為計劃令公司受惠之餘，亦有助培訓本地的創科人才，但認為行業仍然求才若渴，政府可以在培育人才及吸引海外人才，提供更多優惠政策。

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現時政府在中小學推動IT教育的措施，包括有中學資訊科技增潤計劃」、「中學IT創新實驗室」等，今年預算案中提到，再撥款兩億多元將計劃推展至小學，未來三年向每所資助小學提供最高40萬元，用於加強學生對資訊科技的興趣及應用的課外活動。

以往多提購置設備或師資培訓 新計劃更著重學生體驗

編程教育科企Koding Kingdom創辦人禤文浩對計劃表示歡迎，認為相比以往計劃多以購置設備或師資培訓為重心，新計劃更著重學生的體驗。而對於每間學校三年可獲40萬元的資助額，他指出，40萬元分三年使用，即每一年約12萬至13萬，而小學六個年級中，各年級一年約2萬至3萬，認為資助並不算多，學校或許要在年級間作出選擇。

預算案提到，以2億元推出「奇趣IT識多啲」計劃，未來三年向各資助小學提供40萬元，通過課外活動加強學生對資訊科技的興趣及應用。（資料圖片）

對於學校如何推行STEM教育，禤文浩認為，在小學中以科目形式教授科技的「硬知識」，或會顯得「事倍功半」；相反，透過課外活動，則可讓學生體驗到科技與自己生活息息相關，令學生喜歡科技。他以編程教育為例，建議學校在可利用資助，在提供校外課程外，亦可讓學生參觀科技企業，對於高年班、成績較突出的學生，可為他們提供參加比賽及國際考試的機會。

建議為學生提供參觀科企、參與國際比賽的機會

然而，他亦指出，現時情況較為特別，因疫情下，學校停課多時，教師現時定將焦點放於追趕進度上，未必會太重點推行額外的STEM教育，加上預算需由立法會通過，預料真正推行會在大半年後。

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政府去年預留4,000萬元，以先導形式資助本地大學理科及工程學生參與創科行業短期實習，超過1,600名學生和逾千間公司參加。政府指由於反應熱烈，決定將計劃恆常化。

初創：期望政府推出更多培育吸引人才政策

醫療技械初創企業HandyRehab，去年亦有參與政府「資助本地大學理工科學生參與創科行業短期實習」。公司行政總裁張晧程表示，透過計劃共聘請來自三間大學共九名學生，認為「同學十分投入認真勤奮，而且能夠為公司補充勞動力及引入新思維。」他又說，未來會繼續參與計劃，估計每期實習計劃均會聘請最少兩個實習生。

政府去年預留4,000萬元，以先導形式資助本地大學理科及工程學生參與創科行業短期實習，超過1,600名學生和逾千間公司參加。政府指由於反應熱烈，決定將計劃恆常化。（資料圖片/張浩維攝）

張晧程認同計劃有助培訓本地的創科人才，讓學生累積經驗，但認為市場對整體創科人才，尤其是工程師人才，一直求才若渴，期望政府可以在培育人才及吸引海外人才，提供更多優惠政策。他舉例指，政府可在初創聘請一些本地十分缺乏的技術人員如軟件工程師及機械人產品設計員時，提供招聘支援及金錢資助。