泛民初選被捕者須提早報到　林卓廷轉述國安處：警誡下錄影兩小時

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-02-26 13:32

55名組織或參與民主派初選人士，1月初被指涉嫌《港區國安法》中「顛覆國家政權」罪被捕，原定4月8日再到警署報到。岑敖暉、鄒家成及黃碧雲等多名被捕者表示，收到警方通知，須提早至周日（28日 )到警署報到，有被捕者估計將正式報案起訴。

▼逾50名民主派初選參選人被捕▼

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被捕的荃灣區議員岑敖暉表示，收到國安處通知，就顛覆國家政權罪一案，須提早於本月2８日下午2時到西區警署報到，估計將正式落案起訴。被捕者之一的鄒家成同樣稱，收到通知須提早至本月2８日下午2時就「顛覆國家政權罪」到青衣警署報到。

被捕的民主黨前立法會議員黃碧雲稱，警察剛來電通知須提早報到，認為或有可能提出檢控，據她所知其他被捕人士亦收到通知要提早報到。

另外，尹兆堅、陳志全、袁嘉蔚、黃子悅等被捕者均表示收到要周日提早到各區警署報到的通知。

林卓廷收自稱國安處人員來電 稱當日進行警誡下錄影會面

被捕者之一、民主黨副主席林卓廷稱，今早收到兩次自稱國安處人員的電話，要求他周日兩時到田心警署進行新一輪調查。他公開與自稱國安處人員的其中一通電話通話內容，對方稱周日是要進行警誡下的錄影會面，暫時毋須進行其他手續，需時約兩小時。林卓廷問到，他是否有權找律師陪同，對方回應指當然可以，又稱不能阻止他將周日的會面通知其他人。

林卓廷又問及，如何核實該電話是國安處電話，對方稱:「呢個咪就係國安處電話，我宜家答你」，又指林卓廷如有懷疑，應循自己的方法查證。林卓廷再問到，如果周日他不出席會有甚麼後果，對方說：「我哋會有其他方法再揾你。」