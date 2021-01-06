國安法｜民主派被捕　麥美娟：證國安法非無牙老虎　民建聯稱合理

民主派去年發起初選爭取立法會「35+」，逾50名參加者今早（6日）遭警方國安處人員上門拘捕，被指涉嫌違國安法「顛覆國家政權罪」。 工聯會立法會議員麥美娟回應指，去年實施的《國安法》已為維護國家安全制定清晰界限；而初選發起人戴耀廷去年4月發表的文章，提及初選屬「攬炒十部曲」一部分，最終目的是引致外國制裁、推翻政權，明顯觸犯《國安法》。 她相信執法部門經過深入調查，有足夠證據及法律基礎才作出拘捕行動，認為是對維護國安的良好示範，向社會展示《國安法》並非「無牙老虎」。

▼逾50名民主派初選參選人被捕▼

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有記者問到，戴耀廷於4月發表文章時未有《國安法》，麥美娟就稱，進行初選是在立法之後，背後的目的仍是「攬炒」，並表明反對《預算案》等，觸發特首請辭，令行政機關真空。

另一工聯會議員陸頌雄則指，「攬炒」計劃跨越至7月後仍在進行，初選參與者清楚講明其行為及動機，是以脅迫手段造成政制危機，明顯違反《國安法》第22條。

黃國健：未當選已有意圖顛覆 必屬違法

行政會議成員、工聯會立法會議員黃國健回覆查詢時表示，戴耀廷所提倡的「攬炒香港十步曲」計劃必定違反國安法，認為即使參與者並未當選立法會議員，但由於已有意圖癱瘓立法會及顛覆政權，故必然屬違法行為。

黃國健表示，今次警方大搜捕證明《港區國安法》並非「無牙老虎」，但認為未必全部被捕者都會成功入罪，因每人角色都有不同，就算入罪亦有輕重之分，他不相信所有被捕者的政治生涯會到此為止。黃國健預計，日後警方繼續會有拘捕行動，因民主派內有很多名不經傳的年青人曾參與「攬炒」行動，若警方掌握足夠證據就會作出拘捕。

民建聯指並非「濫捕」 市民投票不犯法

民建聯立法會議員周浩鼎表示，民主派組織初選的意圖明確，旗幟鮮明地希望透過初選達至「35+」，癱瘓特區政府運作，繼而破壞中央政府對香港行使主權的事實，明顯違反《港區國安法》，認為警方今早的拘捕行動合情合理，是依法辦事，批評民主派將拘捕行動抹黑成政治打壓。

另一民建聯議員葛珮帆指，訂立《港區國安法》後，香港不能再縱容任何人粗暴干預選舉，利用選舉平台達至「攬炒十步曲」或「35+」，企圖癱瘓特區政府和立法會，影響香港整體利益，強調警方執法並非「濫捕」或政治檢控。

被問到在初選中投票的60萬名市民是否已觸犯《國安法》， 周浩鼎相信，《國安法》僅針對少數人，當時投票的市民並非主動組織初選，看不到會觸犯《國安法》。