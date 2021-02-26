政府就區議員宣誓修例刊憲　將於3月17日提交立法會

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-02-26 13:19

政府今日（26日）就《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》刊憲，條例草案將於3月17日提交立法會進行首讀和二讀。 《條例草案》提出的修訂主要涉及六大範疇，包括，包括引入區議員須作出宣誓的規定、違反誓言或不符合「擁護《基本法》、效忠特區」的法定要求，將喪失出任相關公職的資格，而任何人若曾因拒絕或忽略作出宣誓而被取消就任相關公職資格、違反誓言或不符合「擁護《基本法》、效忠特區」的要求和條件，即喪失在 5年內於相關選舉中被提名或當選的資格。

政府發言人表示，修例工作旨在準確落實《基本法》第104條，以及其他有關公職人員的宣誓規定，履行特區政府的憲制責任。（資料圖片）

政府發言人表示，修例工作旨在準確落實《基本法》第104條，以及其他有關公職人員的宣誓規定，履行特區政府的憲制責任。又相信《條例草案》對維護特區的憲制秩序、進一步確立『愛國者治港』有重大意義，有利一國兩制行穩致遠。

修例涉及的六個範疇包括修訂《釋義及通則條例》，進一步明確化擁護《基本法》、效忠特區的法定要求和條件； 引入區議員須作出宣誓的規定； 在《宣誓及聲明條例》中加入具體的宣誓要求，故意宣讀與法定誓言不一致的誓言或者以任何不真誠、不莊重的方式宣誓，也屬於拒絕宣誓，所作宣誓無效，宣誓人即喪失就任相應公職的資格； 完善監誓人的安排，劃一由行政長官或其授權人士擔任行政會議成員、立法會議員、各級法院法官及其他司法人員及區議員的監誓人； 修訂《立法會條例》及《區議會條例》，訂明違反誓言或不符合「擁護《基本法》、效忠特區」的法定要求和條件的人喪失出任相關公職的資格，任何人若曾因拒絕或忽略作出宣誓而被取消就任相關公職資格、違反誓言或不符合擁護《基本法》、效忠特區的法定要求和條件，即喪失在五年內於相關選舉中被提名或當選的資格。

政制及內地事務局局長曾國衞早前表示，有關完善宣誓安排的修訂法例一旦通過，4名曾經被依法認定不符合擁護《基本法》及效忠特區的現任區議員，包括區議員袁嘉蔚、鄭達鴻、梁晃維、岑敖暉，應該會失去區議員資格。