財政預算案│加股票印花稅惹批評　施永青：我做財爺睬佢都嘥氣

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-02-26 20:13

新一份財政預算案前日（24日）出爐，財政司司長陳茂波公布，政府為增加收入，將提高股票印花稅，由現時買賣雙方各付0.1%，上調到0.13%。政策公布當日股市大跌，惹來外界不少批評。 中原地產創辦人施永青接受經民聯立法會議員梁美芬訪問時表示，加少許股票印花稅對市場的影響小，相信大家不會因為增加少許稅而不買股票。他認為，政策公布當日，全球股市都大跌，相信對買股票的人「好傷」，所以他們「無得賴就賴財爺」。

經民聯立法會議員梁美芬邀請中原地產創辦人施永青擔任節目嘉賓。（梁美芬Youtube截圖）

施永青又指，政府增加股票印花稅的做法沒錯，他認為宣布政策當天恰巧股市大跌，「佢嗰日（股市）升，唔通又話加咗（股票印花稅）之後會升啊」，又稱「我做財爺睬佢都嘥氣。」

至於美國總統換人後，施永青認為美國對中國的敵視不會改變，除非中國不能崛起，否則美方看到中國威脅其地位，「唔針對你針對邊個」。施永青預料，美方將會從政治、文化、經濟制約中國。

施永青預料，美方將會從政治、文化、經濟制約中國。（梁美芬Youtube截圖）

不過他認為美國總統拜登與上任總統特朗普不同，因特朗普過度不理性，不顧後果。相反拜登「有啲地方會計數」，會先挑選「益到美國害到中國個啲嚟做」，特朗普則是「害到中國害埋美國佢都做」。對於香港投資者如何自處，他言香港普通的投資者無能為力，只能「睇住形勢去做」。