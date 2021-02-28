電子消費券｜總商會梁兆基：部分人難使用　倡讓市民選擇「折現」

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-02-28 16:42

【財政預算案2021】財政司司長陳茂波上周三（2月24日）發表新一份財政預算案，於本年度財赤達2,576億元下，政府將派發5,000元電子消費券。 香港總商會總裁梁兆基今日（28日）出席港台節目城市論壇期間建議，部分長者及弱勢社群未必懂得使用電子支付系統，不如讓市民選擇在郵局將消費券「折現」。

▼消費券點用？ 按圖即看$5000電子消費券懶人包▼

+ 3 + 3 + 3

吳文遠批拒設失業援助金

出席論壇的包括自由黨立法會議員邵家輝、香港總商會總裁梁兆基、社民連秘書長吳文遠、嶺南大學社會學及社會政策系助理教授歐陽達初。

吳文遠批評，今份預算案是「敷衍了事」，沒有處理貧富懸殊、失業人士的困境。他認為，5000元消費券最多只是「好過冇」，但指這不能用來交劏房租金、水電費等，對基層市民沒有直接幫助。他又提到，消費券和直接派現金沒有衝突，可以兩樣都做，又或者減低退稅金額，更精準地幫助基層。他批評，政府至今不肯推出失業援助金，對失業人士的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，也只是令基層失業工友「還唔到都照借」。

+ 4 + 4 + 4

梁兆基指，現時經濟環境下很多小商戶受困，如果多點人出來消費，市道自會好轉，分5輪每次派一千元，可達到刺激消費的效果，政府應解釋清楚措施原意；而且消費券始終是免費派發，或多或少都會有扶困作用。他提到，明白到有些市民希望得到現金上的直接幫補，但又不會用電子支付媒介，建議可讓市民選擇，到郵局將消費券兌現為現金。

歐陽達初同意，派發5000元消費券是「好過冇」，不過認為適用範圍可以再分散一點，例如可支付公共服務費用。對於百分百擔保個人特惠貸款，他認為這只是多一個「彈性選擇」，有部分市民會覺得這沒有處理失業保障問題。

邵家輝：消費券建議獲接納「喜出望外」

邵家輝指，自由黨早於2008、2009年已提出消費券建議，當時政府以偽冒問題、行政費等因素不接納，今次對於意見終獲接納「喜出望外」。他表示，各行各業面對生意上的困局，都在「等生意」，連開飯交租都成問題。他估計，消費券之所以被批評，主要因為政府解說方式有不足，笑言如果一開始什麼都不派，之後才讓步說派消費券，也許很多人會「痛哭流涕」。至於電子消費券的技術問題，他認為八達通在香港已十分普及，相信問題不大。