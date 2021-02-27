財政預算案｜陳茂波：研累進式差餉冀幫助租客　非向中產開刀

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-02-27 10:37

財政司司長陳茂波於本周三（24日）發表財政預算案，他今早（27日）在港台節目表示，政府研究引入累進式差餉，即較高價值物業單位的差餉徵收率會更高。他稱，政府希望幫助租客，或令租務市場有調整，「能者多付」是其中一個收稅方向。 他強調，有關政策不是「向中產開刀」，政府擬在自住物業設稅務寬減，相信有助中產減輕負擔，至於有多幢物業收租的業主，應不介意多交差餉。

陳茂波表示，已要求檢討差餉制度，包括研究引入累進式差餉，即較高價值物業單位的差餉徵收率會更高，並研究豁免或寬減自住業主繳交，而繳納差餉的主要法律責任，會考慮由物業使用人轉移至業主。

以往差餉有時由租客支付，有時由業主支付，即使要求業主支付也會轉嫁予租客。陳茂波稱，政府希望幫助租客，檢討制度後令收稅時更精準。他承認，新安排或令租務市場有調整，但相信不會有大影響。陳茂波續說，「能者多付」是其中一個收稅原則，那是否等於向中產開刀？他強調「呢個唔係意圖，睇條線畫喺邊度。」政府擬在自住物業設寬減，相信有助中產減輕負擔，至於有多幢物業收租的業主，應不介意交多付差餉。至於具體徵收比率，暫時仍然言之尚早。

陳茂波又否認累進式差餉等於資產增值稅。他解釋，資產增值稅是就物業售出與買入的差價徵稅，累進差餉是就持續擁有資產的稅項。他又說，餐飲業差餉減免有難度，因有地舖、商場舖、工廈舖等分別，處理亦較繁複。

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