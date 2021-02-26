財政預算案｜陳茂波：消費券對經濟有0.7%提振作用　亦可用作慈善

撰文： 黃金棋 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-02-26 10:30

【財政預算案2021 / 電子消費券】新一份財政預算案日前出爐，並公布將向每名合資格人士，派發總額5,000元的消費券，將分為5期發放。財政司司長陳茂波今日（26日）表示，消費券目的是提振經濟，料對經濟有0.7%提振作用。他又指，消費券較派錢複雜，希望可在今年暑假中推出。 於派發方面，陳茂波指一定會包括八達通，但要求一定用個人八達通則非考慮。他又表示，會沿用類似之前派錢的系統。而消費券亦可用作慈善用途。 對於增加股票印花稅方面，他強調不會動搖到香港作為國際金融中心的地位，也不會削弱競爭力，而本港其他收費仍較內地為低，加上本港不設外匯管制，故相對內地股票市場，本港仍具吸引力。

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▼政府推出電子消費券料可刺激消費市道▼

陳茂波今日於港台英文節目中指，預計消費券可對經濟有0.7%提振作用。有聽眾問到會否考慮向長者等改派現金，陳指去年派發1萬元，不少人提出應派發消費券，然而今年卻相反。他強調消費券目的是提振經濟，希望市民可在短時間內用該筆金錢，現階段仍打算以消費券形式派發。

陳又指，消費券使用範圍廣泛，除可到快餐店用膳，亦可到街市購物等，市民亦可用消費券作慈善用途。被問到不少攤檔或沒有八達通等電子支付，他稱現時已有計劃協助攤檔安裝八達通等，而除了八達通，亦會有其他營運商。

▼陳茂波於立法會宣讀新一份財政預算案▼

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面對失業嚴重已投入資創造臨時職位



對於失業率嚴重的問題，陳茂波稱，政府已投入資源創造臨時職位，市民也可參加再培訓計劃，香港未來赤字大，政府已經盡了力。被問到若市民不償還失業貸款會如何處理，他指相信經濟好轉後失業情況也會改善，而銀行是中介人，料銀行會以平常的方式去追討貸款，但政府百分百擔保貸款，他強調不還款者不會無後果。

在稅收方面，有聽眾問政府會否降低對於烈酒的稅率，陳茂波表示，紅酒稅在多年前撤銷後，令香港成為紅酒的交易中心，但由於考慮到健康問題，不會同一種方式處理烈酒。他又稱，設立新稅項需要更多深入的分析，而政府也認為現時並非合適時候加稅。

他續指，增加股票印花稅並不會動搖到香港作為國際金融中心的地位，也不會削弱競爭力，因為投資者可以在香港股票市場投資中資股，而股票印花稅也只是輕微上升，其他收費仍較內地為低，加上本港不設外匯管制，故相對內地股票市場，本港仍具吸引力。陳茂波又說，如果要提高本港股票市場的競爭力，增加投資產品種類更為重要。