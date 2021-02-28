全名單︱47人被控顛覆政權　抗爭派無一倖免　鄺俊宇等8人暫甩難

政情
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警方國安處今年1月拘捕超過50名參與去年民主派初選的人士，相關人士今日（28日）須提前到警署報到，最終47人被控串謀顛覆國家政權罪，包括戴耀廷、區諾軒等初選協調人，去年在初選大勝的「抗爭派」，無一倖免全部被告；民主黨、公民黨、社民連亦有多人被控。

有8人暫時未被起訴，包括民主黨涂謹申、鄺俊宇、衛生服務界前議員李國麟等。被控名單如下：

初選協調人：5人

港大法律學院前副教授戴耀廷
前立法會議員區諾軒
西貢區議會主席、前民主動力副召集人鍾錦麟（新民主同盟）
東區區議會副主席、前民主動力召集人趙家賢（民主黨）
吳政亨

香港島：6人

南區區議員袁嘉蔚
中西區區議員梁晃維
東區區議員徐子見
東區區議員鄭達鴻
灣仔區議會主席楊雪盈
南區區議員彭卓棋

九龍西：7人
沙田區議員岑子杰（社民連）
前立法會議員黃碧雲（民主黨）
深水埗區議員何啟明（民協）
馮達浚
劉澤鋒
前立法會議員毛孟靜
深水埗區議員劉偉聰

九龍東：6人
前立法會議員譚文豪（公民黨）
前立法會議員胡志偉（民主黨）
黃大仙區議員施德來（民協）
觀塘區議員李嘉達
前香港眾志秘書長黃之鋒
譚得志（人民力量）

+2
+2
+2

新界西：8人
元朗區議員伍健偉
前立法會議員朱凱廸
屯門區議員張可森
黃子悅
荃灣區議員譚凱邦（新民主同盟）
前立法會議員郭家麒（公民黨）
葵青區議員、前立法會議員尹兆堅（民主黨）
職工盟主席吳敏兒（工黨）

+5
+5
+5

新界東：10人
民間集會團隊發言人劉頴匡
何桂藍
西貢區議員、前立法會議員范國威（新民主同盟）
西貢區議員柯耀林（區政聯盟）
前立法會議員梁國雄（社民連）
阿布泰國生活百貨創辦人林景楠
鄒家成
前立法會議員陳志全（人民力量）
前立法會議員楊岳橋（公民黨）
北區區議員、前立法會議員林卓廷（民主黨）
呂智恆（北區連線）

區議會（第二）界別：3人

荃灣區議員岑敖暉
元朗區議員王百羽（天水圍民生關注平台）
東區區議員李予信（公民黨）

衛生服務界：1人
醫管局員工陣線主席余慧明

+3
+3
+3

暫未檢控：8人
民主動力前司庫、律師關尚義
社工安德里
嚴重弱智人士家長協會前主席李芝融
油尖旺區議員、前立法會議員涂謹申（民主黨）
元朗區議員、前立法會議員鄺俊宇（民主黨）
護士劉凱文
前立法會議員李國麟
仁安醫院護士學校前校長袁偉傑

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