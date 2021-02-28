全名單︱47人被控顛覆政權　抗爭派無一倖免　鄺俊宇等8人暫甩難

警方國安處今年1月拘捕超過50名參與去年民主派初選的人士，相關人士今日（28日）須提前到警署報到，最終47人被控串謀顛覆國家政權罪，包括戴耀廷、區諾軒等初選協調人，去年在初選大勝的「抗爭派」，無一倖免全部被告；民主黨、公民黨、社民連亦有多人被控。

有8人暫時未被起訴，包括民主黨涂謹申、鄺俊宇、衛生服務界前議員李國麟等。被控名單如下：