全名單︱47人被控顛覆政權　抗爭派無一倖免　鄺俊宇等8人暫甩難

警方國安處今年1月拘捕超過50名參與去年民主派初選的人士，相關人士今日（28日）須提前到警署報到，最終47人被控串謀顛覆國家政權罪，包括戴耀廷、區諾軒等初選協調人，去年在初選大勝的「抗爭派」，無一倖免全部被告；民主黨、公民黨、社民連亦有多人被控。
有8人暫時未被起訴，包括民主黨涂謹申、鄺俊宇、衛生服務界前議員李國麟等。被控名單如下：
初選協調人：5人
港大法律學院前副教授戴耀廷
前立法會議員區諾軒
西貢區議會主席、前民主動力副召集人鍾錦麟（新民主同盟）
東區區議會副主席、前民主動力召集人趙家賢（民主黨）
吳政亨
香港島：6人
南區區議員袁嘉蔚
中西區區議員梁晃維
東區區議員徐子見
東區區議員鄭達鴻
灣仔區議會主席楊雪盈
南區區議員彭卓棋
九龍西：7人
沙田區議員岑子杰（社民連）
前立法會議員黃碧雲（民主黨）
深水埗區議員何啟明（民協）
馮達浚
劉澤鋒
前立法會議員毛孟靜
深水埗區議員劉偉聰
九龍東：6人
前立法會議員譚文豪（公民黨）
前立法會議員胡志偉（民主黨）
黃大仙區議員施德來（民協）
觀塘區議員李嘉達
前香港眾志秘書長黃之鋒
譚得志（人民力量）
新界西：8人
元朗區議員伍健偉
前立法會議員朱凱廸
屯門區議員張可森
黃子悅
荃灣區議員譚凱邦（新民主同盟）
前立法會議員郭家麒（公民黨）
葵青區議員、前立法會議員尹兆堅（民主黨）
職工盟主席吳敏兒（工黨）
新界東：10人
民間集會團隊發言人劉頴匡
何桂藍
西貢區議員、前立法會議員范國威（新民主同盟）
西貢區議員柯耀林（區政聯盟）
前立法會議員梁國雄（社民連）
阿布泰國生活百貨創辦人林景楠
鄒家成
前立法會議員陳志全（人民力量）
前立法會議員楊岳橋（公民黨）
北區區議員、前立法會議員林卓廷（民主黨）
呂智恆（北區連線）
區議會（第二）界別：3人
荃灣區議員岑敖暉
元朗區議員王百羽（天水圍民生關注平台）
東區區議員李予信（公民黨）
衛生服務界：1人
醫管局員工陣線主席余慧明
暫未檢控：8人
民主動力前司庫、律師關尚義
社工安德里
嚴重弱智人士家長協會前主席李芝融
油尖旺區議員、前立法會議員涂謹申（民主黨）
元朗區議員、前立法會議員鄺俊宇（民主黨）
護士劉凱文
前立法會議員李國麟
仁安醫院護士學校前校長袁偉傑