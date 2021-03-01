拆局｜選舉制度「大手術」　范太說法露端倪　立會直選方案未定音

撰文： 沙半山 最後更新日期： 2021-03-01 07:00

如果說，國務院港澳辦主任夏寶龍上周一為「愛國者治港」原則定調，是北京改革香港選舉制度的序幕，那麼夏寶龍昨日（28日）起一連兩日在深圳「聽取香港社會各界代表」意見，就是一輯「劇情預告片」。 前全國人大常委范徐麗泰在深圳座談會後接受訪問，透露會上有討論取消117個區議會組別選舉委員會名額，亦有談到取消立法會5個「超級區議會」議席。有資深建制派人士笑言，范太一向穩重且注重開明形象，如此「進取」的建議，顯然不是個人意見，而是代表中央立場，更形容她的「接受傳媒採訪」是經過精心鋪排，有向香港社會「放氣球」的味道。 另有消息透露，今月11日「兩會」閉幕當天，人大全體會議將通過一項「決定」，授權全國人大常委會制訂方案改革香港選舉制度，以落實愛國者治港原則，而據北京的腹稿，人大常委會最快在三月底召開的會議審議具體方案。

范太提到有關選委會組成部分，應取消117個現時由區議員互選的選委名額，（資料圖片）

取消117區議員選委 建制料塵埃落定

范徐麗泰在座談會提到對於選委會、立法會組成之建議，有建制派中人形容，范太的講法似乎為即將開展的立法會選舉、選委會選舉「大改組」，露出一絲端倪。

首先是改革選委會，范太提到，應取消117個現時由區議員互選的特首選委名額。她稱《基本法》第97條說明，香港可有非政權性的區域組織，但不能在政權中起一個作用，認為區議會的代表毋須包涵在選舉委員會中。

《香港01》從接觸的消息渠道獲知，取消區議員互選的117席選委幾近塵埃落定。這意味主導區議會的民主派即使成功捱得過宣誓一關，也難以實現當初訂下在選委會「500+」的目標。

直選「雙議席單票制」仍待拍板

另外，范太提到，立法會五個「超區」席位亦應取消，又認為立法會地區直選應至少劃分成10個選區，不再沿用比例代表制，而是「雙議席單票制」。她解釋，當初立法會直選實施比例代表制，是希望有多元化意見，令小黨派都有代表，但現時發現，取得低於10%而進入議會的人士，都是比較偏激、激進，而且知名度不高。她建議，應改最高票數的2名候選人當選，參選人「入閘」前亦需要取得特首選委提名。

范太所提的涉及兩個層面，一是立法會功能界別改組，一是立法會地區直選改變「遊戲規則」。消息指，今次兩會針對香港問題中，重新定性區議會職能是焦點之一，「所以會一條龍來做」，區議會在特首選委會的議席取消，在立法會的議席也大萎縮，僅保留回歸後便存在的區議會（一）功能界別議席。所以立法會五席「超區」功能界別議席也極可能撤消。

有指「小政改」或斬件式進行

不過，地區直選應否由比例代表制，改為雙議席單票制甚或其他「玩法」，消息指，北京未終極拍板。甚至有一種說法，指地區直選的改變牽動太大，涉及重新劃區、投票設計、宣傳推廣等，由三月至九月（立法會選舉原定日期），僅六個月時間，未必可趕及，故北京或先搞定選委會，待明年選出新一屆特首後，才在明年秋季進行立法會換屆選舉。

民主黨涂謹申及鄺俊宇在去屆立法會選舉，循超級區議會入局。（廖雁雄攝）

半協商式功能界別議席 或取代超區五席

消息人士又指，不管立法會選舉會否押後舉行，正如前文所述，取消立法會「超區」五席極大機會落實，而騰出的議席則很可能由新功能界別替代，且這些功能界別將以「半協商式」為主，與現時商界（一）、商界（二）、工業界（一）、工業界（二）等議席的產生辦法相若。

2019年區議會選舉民主派大勝，撼動政界版圖。不過一旦相關改革落實，民主派影響力可能大大降低。

立法會區議會（一）議席料保留 擴大選民結構

根據《基本法》97條訂明：「香港特別行政區可設立非政權性的區域組織，接受香港特別行政區政府就有關地區管理和其他事務的諮詢，或負責提供文化、康樂、環境衛生等服務」，故料中央冀透過檢討區議會的職能，作出改革選委會和立法會功能界別的切入點，為取消有關席位定下基礎。

至於區議會（一）的立法會議席，消息指不會取消，但很可能改變現時的產生辦法，選民除了包括全港452個區議員，或加入地區組織、社團等。