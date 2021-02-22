夏寶龍強調中央主導下完善選舉制度　確保愛國愛港者牢握管治權

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-02-22 13:26

政圈一直盛傳中央會在兩會動「大手術」處理本港選舉制度。國務院港澳辦主任夏寶龍今早（22日）在全國港澳研究會的網上研討會中主講，提到落實「愛國者治港」原則要完善相關制度，強調特別要抓緊完善有關選舉制度，確保香港管治權「牢牢掌握在愛國愛港者手中」。 夏寶龍就此提出五大原則，除了嚴格依照憲法和基本法、必須符合香港實際情況之外，更強調必須尊重中央的主導權。他表示，創設特別行政區、建立特別行政區制度的權力在於中央，而選舉制度是香港特區政治制度和體制的重要組成部分，完善有關選舉制度，必須在中央的主導下進行。 自從人大八三一決定後，中央政府鮮有再提及本港民主發展。不過，今次夏寶龍發言中，強調中央堅定不移，真心誠意推動香港民主制度循序漸進向前發展，最大程度保障廣大香港居民行使民主權利。

夏寶龍調中央堅定不移，真心誠意推動香港民主制度循序漸進向前發展，最大程度保障廣大香港居民行使民主權利。（資料圖片）

提完善選舉制度五大原則

夏寶龍就完善選舉制度提出的五大原則當中，第一是必須嚴格依照憲法和基本法辦事。他指，進一步完善香港選舉制度，是在憲法和基本法規定的框架內，在總結香港「一國兩制」實踐經驗的基礎上，堵塞有關法律漏洞。他認為，具體效果是在尊重公眾的民主權利同時，維護國家主權、安全、發展利益；既尊重和保障香港高度自治權，又切實保障中央對港全面管治權；既保證各類選舉公正、公平、公開，又切實阻止反中亂港分子、反華勢力進入特區政權機關。

夏寶龍發言時強調中央始終堅定不移，按照香港基本法和全國人大常委會有關決定，真心誠意推動香港民主制度循序漸進向前發展，最大程度保障廣大香港居民行使民主權利。他補充指，完善香港選舉制度，目的也是為了保障香港民主制度更健康、更順利地向前發展，而發展香港民主制度，不能背離「愛國者治港」的根本原則。

早前香港社會圍繞香港政治體制是「行政主導」還是「三權分立」出現爭議。(資料圖片)

稱中央將充分聽取社會各界意見

夏寶龍的第二原則，是完善有關選舉制度必須在中央的主導下進行。他解釋指，尊重中央的主導權與尊重特區政府依法處理相關事務的權力並不矛盾。他強調，在完善有關選舉制度的過程中，中央政府必定會與特區政府深入溝通，並充分聽取香港社會各界的意見。

中央論述強調有自己的一套，夏寶龍第出的第三原則指，完善選舉制度，必須符合香港實際情況，絕不能簡單照搬或套用外國的選舉制度，而最好的制度，就是符合香港實際情況、有利於維護國家安全和保持香港長期繁榮穩定的制度。

促不斷提高政府施政效能

本港行政主導的原則亦在此再被強調。第四原則指，香港實行以行政長官為核心的行政主導體制，故完善選舉制度時，要多考慮如何改善行政與立法機關的關係，不斷提高特區政府的施政效能、治理能力和水平，從而把各方力量匯聚到發展經濟、改善民生之上。

最後，夏寶龍表示，必須有健全的制度保障，「愛國者治港」必須落實在制度上。他解釋指，要拿出管用的辦法，確保特別行政區行政、立法、司法機構的組成人員以及重要法定機構的負責人等，都由真正的愛國者擔任，強調「重要崗位在任何情況下都不能讓反中亂港分子佔據」。