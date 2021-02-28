夏寶龍深圳座談　范徐麗泰倡取消區議員選委　參選立會需選委提名

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-02-28 18:00

國務院港澳辦主任夏寶龍上周在全國港澳研究會的研討會中，為「愛國者治港」原則定調，強調重要崗位在任何情況下都不能讓「反中亂港」分子佔據。 夏寶龍今日（2月28日）早上起，於深圳出席一連兩日的座談會，聽取香港社會各界代表對於完善香港選舉制度，以及「愛國者治港」的意見。 前全國人大常委范徐麗泰接受訪問時表示，建議全國人大取消香港區議會議員在特首選舉委員會的名額，由全國人大代表、全國政協委員代替。

指5席「超區」應取消 倡參選人須選委提名

范徐麗泰指，《基本法》第97條說明，香港可以有非政權性的區域組織，不能在政權中起一個作用，因此要考慮區議會是否應在選舉行政長官的選舉委員會中，有差不多10分1的議席，認為區議會的代表不需要在選舉委員會中。

她又指，立法會的五個超級區議會的席位亦應取消，立法會應至少劃分成10個選舉，不再沿用比例代表制。她解釋，當初是希望有多元化意見，令小黨派都有代表，但現時發現，取得低於10%而進入議會的人士，都是比較偏激、激進，而且知名度不高。她建議，應改最高票數的2名候選人當選，而參選人也需要取得特首選委提名。

據新華社報道，座談會一連2日在深圳舉行，以聽取香港社會各界人士，對完善香港選舉制度，落實「愛國者治港」的意見。除了夏寶龍，港澳辦副主任張曉明、中聯辦主任駱惠寧及駐港國安公署署長鄭雁雄也有參與。

前人大常委范徐麗泰。（資料圖片）

夏寶龍上周一（22日）出席研討會期間，為「愛國者治港」定下三大標準，第一是愛國者必然真心維護國家主權、安全、發展利益，不從事危害國家主權安全的活動，這是對愛國者最低標準，攻擊中央、公開宣揚「港獨」主張、乞求外國對華對港制裁施壓等，無疑不是愛國者；第二是尊重和維護國家的根本制度和特區憲制秩序，不能損害中國共產黨領導的社會主義制度；第三是全力維護香港的繁榮穩定，強調「攬炒派」不在愛國者之列。

夏寶龍當時又強調，「愛國者治港」是「一國兩制」方針的核心要義，要抓緊完善選舉制度。他稱，回歸後的香港要由愛國者治理，香港特別行政區的政權要掌握在愛國者手中，又表示堅持「愛國者治港」是關係到「一國兩制」事業興衰成敗的重大原則問題，容不得半點含糊。