兩會2021︱港區人代鄭耀棠健康問題將請假　料連續三年缺席兩會

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-03-01 13:51

全國「兩會」本周於北京召開，港區人大代表明日（2日）將赴深圳接受檢測，翌日乘搭專機飛往北京，準備出席本周五（5日）全國人大會議開幕。 不過，36名港區人大代表今年未必「齊人」，工聯會前榮譽會長鄭耀棠近年身體情況一般，鮮有現身公開場合，他向《香港01》證實已口頭向港區人大代表團團長請假，今年很大機會不會出席兩會。

已口頭上請假

現年72歲的鄭耀棠，由1988年起開始擔任港區人大代表，經歷七屆全國人大代表任期，是目前最資深的港區人大代表。鄭耀棠活躍政壇多年，曾任立法局議員、行政會議成員等公職，至近年因身體問題，減少公開露面，亦已退任工聯會榮譽會長，僅保留港區人大代表身份。



鄭耀棠於2019年兩會曾因身體抱恙請假，去年新冠疫情爆發亦未有赴京。工聯會上周舉行記者會介紹兩會提案，港區人大代表吳秋北、全國政協常委林淑儀等出席，但未見鄭耀棠現身。



鄭耀棠接受《香港01》查詢時表示，因身體問題今年很大機會缺席兩會，已口頭上向港區人大代表團團長請假，稍後正式遞交請假信。他沒透露病情，感謝外界關心。

去年10月，港區人大代表鄭耀棠曾出席記者會，建議中央撥地支持香港。（資料圖片）

鄭耀棠對上一次公開露面，是去年10月出席由他牽頭成立的香港發展研究基金會的記者會，提及其「兩會」建議獲人大常委辦公廳回函。當時他稱身體早前有病痛，比以往消瘦，但已恢復精神。