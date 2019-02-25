【大灣區】香港被規劃？ 鄭耀棠：已制定政策　不跟隨「攞嚟衰」

保安局建議修訂《逃犯條例》及《刑事事宜相互法律協助條例》，以一次性「個案移交」安排引渡疑犯，但有意見擔心修例後，中方或以經濟罪名引渡香港政治犯回中國受審。 工聯會榮譽會長、港區全國人大代表鄭耀棠今日（25日）怒轟有關說法，直指：「除非泛民身有屎，驚乜嘢？」他又批評泛民製造恐慌，形容這是泛民的慣用手段。 上周中央公布《粵港澳大灣區發展規劃綱要》（下稱《綱要》），有民主派認為香港「被規劃」，鄭耀棠認為中央已制定政策，「不被規劃」是不現實，又指香港只剩積極配合國家發展的道路，若香港不跟隨就是「攞嚟衰」。

民主派憂修改引渡安排 鄭：「除非泛民身有屎，驚乜嘢？」

對於《逃犯條例》及《刑事事宜相互法律協助條例》修例引起爭議，有民主派議員和律師擔心修例會被用作把政治犯送返大陸審判，鄭直指：「除非泛民身有屎，驚乜嘢？」又說：「你見每日有幾多人畀人拉上去？」他批評泛民製造恐慌，形容這是泛民的慣用手段。

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》備受關注，對香港「被規劃」一說，鄭耀棠（左）再批民主派，「佢地一定係咁樣講，唔咁講就唔成『反對派』啦！」（吳倬安攝）

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》備受關注，對香港「被規劃」一說，鄭耀棠再批民主派，「佢地一定係咁樣講，唔咁講就唔成『反對派』啦！」鄭耀棠認為中央已制定政策，港珠澳大橋已建成，「不被規劃」是不現實，又指香港只剩積極配合國家發展的道路。鄭耀棠續指，中國經濟當今帶領世界發展，香港沒有能力帶著中國走，若香港不跟隨就是「攞嚟衰」。

有指大灣區發展會令香港與大灣區城市「同城化」，失去香港的國際優勢，鄭耀棠不認同，他指在回歸前已有人指香港「被赤化」，將會死亡，反問「依家香港死未？」

至於港人港稅能否在大灣區落實？鄭耀棠認為稅務問題應容易解決，「劃條線出嚟就得」。對有內地人不滿港人既要回中國發展，又要享受獨有優惠，鄭耀棠認為，香港享受優惠措施，反映中央對香港極度關注和極度關懷。

綱要鼓勵香港人回大灣區就業，惟不多香港人感興趣，鄭耀棠重提「港式新市鎮」建議，大灣區九市設立香港區，興建樓宇給香港人居住，以「香港村」作為誘因吸引港人回大灣區發展。