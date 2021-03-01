梁君彥：延任議會尚餘十多次會議　30法案待審　籲法案委員會配合

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-03-01 13:54

延任一年的立法會會期已過一半，立法會主席梁君彥在網上直播節目表示，今年立法會大會餘下不足一半時間，有十多次會議要通過30個法案，形容工作十分繁忙、緊迫，需要立法會內各法案委員會配合才能處理，期望有效率為市民處理法案。 對於如何編排建制派開會，建制派「班長」廖長江表示，時間緊湊下，建制派要盡快做好涉及民生、經濟發展的條例草案。他強調，作為立法會議員，考慮法案時只着重共同利益，在行政主導體制下，對大原則不會有大意見，只是他們較貼近民意，故會在細節上研究如何完善政府提出的法案。

梁君彥（中）與廖長江（右）一起出席李慧琼主持的網台節目。

民建聯主席李慧琼約梁君彥及「建制派班長」廖長江出席由她主持的網台節目。她提到，在立法會的新形勢下，市民對立法會工作的期望很高，提到目前有20條較技術型的議案需要處理，還有特首林鄭月娥提出將區議會加入公職人員宣誓要求、立法引入非本地培訓醫生、劏房租務管制、修訂消防條例、「反起底」法例等五項工作，加上修改議事規則等工作，有大量立法工作需要處理。

梁君彥聽後補充指，立法會餘下約十多次大會會議，在審議財政預算案後，還要處理去年遺留下來的兩個法案工作，指有30次立法會會議的一年會期，餘下不足一半時間，即約15至16次會議，所以議員工作十分繁忙。

廖長江又補充指，林鄭提到的五個立法方向，其中三個是建制派向政府提出的建議，樂見政府接納他們的意見。