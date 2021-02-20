垃圾徵費｜學者批成議員爭選票的政治籌碼　促立法會盡快通過草案

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-02-20 10:48

《廢物處置（都市固體廢物收費）（修訂）條例草案》法案委員會早前通過重新審議草案，在立法會尚餘半年會期的情況下，垃圾徵費能否順利推出仍存變數。浸大生物系系主任黃煥忠在一個電台節目上表示，要做到真正的源頭減廢，需要有政策法規幫忙，而香港的都市固體廢物收費，由討論至諮詢已歷時超過十五年。他又批評，環境局於18年向立法會提交的廢物收費草案，最後淪為現屆立法會議員爭取選票的政治籌碼，將草案暫時擱置，令香港垃圾問題走入一個極度困局。 對於立法會延任令草案得以解凍，黃煥忠呼籲現任議員利用手上的一票支持通過草案，讓香港迫切的廢物處理問題得以解決。

黃煥忠在港台節目《香港家書》中提到，垃圾圍城是迫在眉睫的社會問題，港府在過去十多年雖然花了不少氣力來推動減廢工作，但減廢目標不升反降，「香港資源循環藍圖2013-2022」所訂的目標全部落空。環保局最近推出的「香港資源循環藍圖2035」，提出「全民減廢、資源循環、零廢堆填」，並訂下中期減廢40-45%，及回收55%的目標，黃煥忠認為，基本上跟上一份藍圖的目標一樣。

但他表示，這一份新藍圖有兩個較為進取的方向，顯示出政府決心和態度的改變。第一是政府將加強投入減廢回收的工作，承認並且認真面對香港回收行業所面對的營運問題。黃煥忠指，香港的回收費用昂貴，並要由回收商承擔，政府應重新考慮以污者自付原則，利用生產者責任制，將回收到的徵費用來建立資源回收基金，用以支付基建設施和回收處理費用。

黃煥忠批評，環境局於18年向立法會提交的廢物收費草案，最後淪為現屆立法會議員爭取選票的政治籌碼，將草案暫時擱置，令香港垃圾問題走入一個極度困局。（資料圖片／龔嘉盛攝）

第二個方向是零廢堆填，黃煥忠指出，香港每日需要處理約6千噸的未分類垃圾，即使政府正在石鼓洲興建能處理3千噸廢物的焚化設施，若要達至零填埋就需再多建一個，或是達到真正的源頭減廢。他認為，要有政策法規幫忙，令全民協力減少家中廢物產生。