選舉改革｜夏寶龍首提公職人員嚴格審查把關　選舉要突破團體利益

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-03-01 17:37

國務院港澳辦主任夏寶龍上月22日發表講話，為「愛國者治港」原則定調，《紫荊》雜誌今日刊登其完整致辭。夏寶龍談及完善香港選舉制度時指，必須根據香港實際情況作設計，形成符合香港實際、具有香港特色的民主選舉制度，絕不簡單照搬或套用外國的選舉制度。 他提到，有人呼籲對參與本港管理的公職人員嚴格審查把關，他認為這是很值得重視的建議。

引美國國會騷亂 選舉制度不能盲從

夏寶龍在會上指，要落實「愛國者治港」原則，最關鍵、最急迫的是要完善相關制度，特別是要抓緊完善有關選舉制度，確保香港管治權牢牢掌握在愛國愛港者手中。他提出五點原則，包括必須嚴格依照憲法和基本法辦事、尊重中央的主導權、符合香港實際情況、落實行政主導體制，以及有健全的制度保障。

在「符合香港實際情況」一項，夏寶龍指，香港選舉制度必須根據香港實際情況進行設計，形成一套符合香港實際、具有香港特色的民主選舉制度，絕不能簡單照搬或套用外國的選舉制度。他稱，世界上沒有「放之四海而皆準」的民主選舉制度模式，例如美國與英國的的選舉制度不同，都是根據自己的情況制定的，並不完美。

他以近月的美國總統換屆選舉為例指，過程中曾出現種種亂象，1月6日又出現暴力衝擊國會事件。他認為這些事件都提醒着，在選舉制度的選擇問題上必須保持頭腦清醒，不能盲從，「鞋子合不合腳，只有自己穿了才知道。」

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夏寶龍：選舉須體現均衡參與、突破團體利益

夏寶龍指，要堅持從香港的區情出發，有序擴大民眾參與，體現均衡參與，突破某個界別、地區或團體利益的局限性，確保有關選舉制度，能有效維護香港社會的整體利益和根本利益，維護香港長期繁榮穩定，更好地保障最廣大香港居民的民主權利和根本福祉。

他又強調「愛國者治港」不應停留在口號上，必須落實在制度上，提到特區政府取消部分不合格議員的資格後，許多人呼籲對參與香港管理的公職人員進行嚴格審查把關，堅決將反中亂港者拒之門外，形容建議「很值得重視」。