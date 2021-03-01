夏寶龍深圳座談　梁美芬倡設資格審查委員會　處理參選人資格

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-03-01 18:11

港澳辦主任夏寶龍昨（28日）南下深圳，就完善香港特區選舉制度及落實「愛國者治港」，一連兩日聽取香港建制派人士的意見。 在今日（1日）的座談會，有來自法律、工商及教育界等15人參與。基本法委員會委員、經民聯立法會議員梁美芬接受傳媒訪問時表示，在管治班子中，應從教育、政治及法律三方面體現愛國者治港。在法律要求和制度要求方面，梁美芬認為不應只交由選舉主任決定參選人資格，建議應設立資格審查委員會，並確保委員會有廣泛代表性，以達致愛國者治港。

陳永棋倡人大政協多參與管治

前全國政協常委陳永棋表示，會上很多人提出希望港區全國人大代表、全國政協委員能多參與管治團隊。他又指，特首選舉委員會應增加人大及政協的參與，認為區議員現時佔的席位太多，建議區議員日後或不需要成為選委會委員。

教聯會副主席鄧飛認為，過去教育界有很多價值觀不完全符合《憲法》、《基本法》規定，令人有所擔心，又指在一些課程或者教學上，出現偏離主流的價值觀，建議在教改或選舉制度改革上，撥亂反正，重新讓社會及家長建立信心。