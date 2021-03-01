胡曉犁：國安法是引人矚目的立法之作　為打擊港獨提供法律支持

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-03-01 21:53

全國人大常委會副秘書長胡曉犁今天（1日）在北京總結全國人大去年對外工作，指《港區國安法》是全國人大2020年引人矚目的重要立法之作，是維護國家安全的及時之舉，為打擊「港獨」勢力、保持「一國兩制」行穩致遠、香港長期穩定提供強大法律支持，又說：「打好香港國安法國際保衛戰，毫不退讓維護國家安全。」

對美國制裁等「無理行徑」予以堅決鬥爭

胡曉犁批評，美方以涉港問題為由，「制裁」14名全國人大常委會副委員長，全國人大對此「無理行徑」予以堅決鬥爭，包括通過常委會發言人發表談話義正辭嚴駁斥美方政治霸凌行徑、召見美國駐華使館負責人提出嚴正交涉和強烈譴責，並嚴厲批駁抗議美國國會將送過「2019年台北法案」、「2020年維吾爾人權政策方案」等涉華消極議案簽署成法和美西方有關國家審議通過干涉香港國安立法有關法案、決議。

胡續指，《港區國安法》是全國人大2020年引人矚目的重要立法之作，是維護國家安全的及時之舉，為打擊「港獨」勢力、保持「一國兩制」行穩致遠、香港長期穩定提供強大法律支持，又說：「打好香港國安法國際保衛戰，毫不退讓維護國家安全。」

胡又說，面對「國際反華勢力」大肆對國安立法舉措誣衊攻擊、窮盡手段阻滯立法行動、壓制立法效應，全國人大主動作為，利用友好小組等外交資源，致函各國議會和有關地區議會組織負責人，深入闡述國安法必要性、緊迫性、合法性，表明維護國家安全、貫徹一國兩制決心和信心，「這也是全國人大友好小組機制建立以來規模最大、覆蓋面最廣的對外行動」，又說：「在涉及國家主權、安全問題上，全國人大義不容辭擔當盡責，闡法釋理、正聲闢謠，闡釋香港國安法立法目的和憲法依據，講清香港基本法與香港國安法的關係，以具有權威性和說服力的方式，爭取了大批外國議會友好人士支持理解和積極發聲，有力增進了國際社會對香港國安法的正確認識，有效對沖了涉港負面輿論的消極影響，為香港國安法平穩落地和順利實施爭取了有利外部環境。」