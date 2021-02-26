港區國安法｜鄭若驊：立法後恢復法治、秩序　私刑不再普遍出現

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-02-26 23:20

律政司司長鄭若驊表示，在制定《港區國安法》後，香港恢復法治和秩序，市民可以重新如常生活。她又指，市民現在可以自由出行，不用擔心人身安全，私刑不再普遍出現，大家可以自由地公開表達不同意見，市民行使權利時更加尊重他人的權利。

律政司司長鄭若驊在聯合國人權理事會第46屆會議以視像發言，她表示，在制定《港區國安法》後，香港恢復法治和秩序，市民可以重新如常生活。（政府新聞處圖片）

法官審理案件時獨立無私 不受任何干涉

鄭若驊在聯合國人權理事會第46屆會議視像發言時表示，《港區國安法》明文規定應當保障包括言論、集會自由在內的人權，並尊重和遵守包括無罪推定在內的法治原則，香港的執法機關和法院獲中央授權，對危害國家安全的犯罪案件行使管轄權，香港法官審理案件時，仍然是獨立無私地履行司法職務，不受任何干涉。

鄭若驊指，與很多國家的國家安全法一樣，《港區國安法》把分裂國家、顛覆國家、恐怖活動，和勾結外國勢力危害國家安全訂為罪行。暴亂自此消退，居民可以享受合法的權利和自由。簡言之，香港回復一個安全、理性、包容和充滿活力的社會。

鄭若驊強調，《港區國安法》對恢復法治和秩序以及維護國家安全至為有效，替保持香港長期繁榮穩定提供了必需的條件，並讓香港居民可以在一個安全、平和的環境享受權利和自由。這些措施有利於法治建設、人權保障，和成功落實「一國兩制」方針，符合國家和「兩制」的長遠利益。