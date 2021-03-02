譚惠珠倡社福界改投團體票　推動內地、大灣區發展者替代超區五席

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-03-02 00:17

港澳辦主任夏寶龍昨（28日）南下深圳，就完善香港特區選舉制度及落實「愛國者治港」，一連兩日聽取香港建制派人士意見。繼前全國人大常委范徐麗泰就選舉制度改革發表意見，基本法委員會副主任譚惠珠今天（1日）亦提出三點建議，包括登記成為功能組別選民的工會或職工會，需有4至5年的服務紀錄，證明在組別裡有貢獻、有往績。 譚惠珠又提出，「超區」五席應取消，由新興企業或者較認識內地、可推動香港融入大灣區和內地發展人士代替，為香港增值。此外，選委會第三界別的「社會福利界」功能界別，應與其他第三界別的功能界別一樣，由投個人票改為投團體票。

譚惠珠指出，《基本法》訂明，區議會並非香港的權力機關，因此區議會發展至現今出現俗稱「超級區議會」的區議會（二）功能組別議席，以至117名區議員可成為選委，是不符《基本法》的起草原意。（梁鵬威攝）

指超區五席、區議員做選委 不符《基本法》起草原意

譚惠珠指出，《基本法》訂明，區議會並非香港的權力機關，因此區議會發展至現今出現俗稱「超級區議會」的區議會（二）功能組別議席，以至117名區議員可成為選委，是不符《基本法》的起草原意。

譚惠珠認為，「超區」五席應取消，由新興企業或者較認識內地、可推動香港融入大灣區和內地發展人士代替，為香港增值。她認為，選委會不需要有117個區議員的代表，因在立法會已有一個區議會代表。

由一批新工會組成的「二百萬三罷工會聯合陣線」，發動罷工反港版國安法。（黃寶瑩攝）

工會做選民 需證4至5年服務紀錄

前年出現新工會浪潮，民主派人士希望透過成立工會在選委會選舉「搶攤」。譚惠珠建議，登記成為功能組別選民的工會或職工會，需有4至5年的服務紀錄，證明在組別裡有貢獻、有往績。

泛民把持佔60席的社會福利界選委。

泛民把持社福界60席選委 譚惠珠：應改投團體票

社會福利界60席選委過去一直由泛民把持，譚惠珠認為，選委會第三界別的「社會福利界」功能界別，與其他第三界別的功能界別一樣，由投個人票改為投團體票；又認為「社會福利界」實際上應為「社會服務界」各區各界為社會服務的人或者團體，也應有資格投票。