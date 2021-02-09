BNO｜譚惠珠：英國人不喜歡有人搶飯碗　香港做得好移民必回流

撰文： 羅堃怡 最後更新日期： 2021-02-09 15:36

英國提出BNO「5+1」方案，上月底開始接受港人申請，中國外交部採取反制措施，不再承認BNO為旅遊證件。 基本法委員會副主任譚惠珠表示，未來香港五年的前途一定與中國的發展綁在一起， 只要香港做得好，移民一定會回流，強調香港客觀條件非常好，更重要的是香港「埋頭苦幹發展經濟」， 若「泛政治化」將政治凌駕於經濟民生之上， 例如之前在立法會上出現的「拖拖拉拉」，就等同「自毀長城」。

英國BNO簽證1月31日起開放申請。

譚惠珠接受《文匯報》訪問時表指，英國對於華裔或非白人裔移民充滿戒心，亦普遍上不歡迎。她指過往歷史中，英國幾乎只賦予白人居英權，例如以往香港、直布羅陀、福克蘭群島都有「英國屬土公民」，但最終只有香港的「英國屬土公民」無居英權，而其他兩個地區絕大部分人都是白人。她又以英國脫歐為例，指英國人對來自己國家「搶飯碗」的人非常反感。

譚惠珠又指，以BNO入英藉的，必須是有經濟能力的而不需要用到英國資源的人， 再看五年後能否成功入籍，如果當時的民情不喜歡移民，英國將會將政策收緊，因此她認為參與BNO「5+1」計劃是「非常危險」， 沒保證一定得到英國國籍，但會有6年要用自己的積蓄生活。