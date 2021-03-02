民研：林鄭最新民望33.9分　修例風波以來新高　對政府滿意度急升

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-03-02 15:11

香港民意研究所今日（3月2日）公布發放特首林鄭月娥及特區政府民望，最新數字顯示，林鄭評分為33.9分，比上次調查上升2.9分，是2019年6月修例風波以來新高。 調查又顯示，受訪市民對政府滿意度、信任度均有顯著升幅。

近四成人給林鄭零分

調查於2月24日至26日進行，成功訪問1,000人，林鄭最新評分為33.9分，比上次調查（2月初）上升2.9分，是2019年6月修例風波以來新高，不過仍有39%受訪者給予0分。其最新支持率為23%，反對率為67%，民望淨值為負43個百分點，比上次調查上升9個百分點。

特區政府民望方面，表示滿意的受訪者有有23%，不滿意的有56%，淨值為負33個百分點，比上一次調查上升12個百分點，是2019年5月來新高。對政府信任程度方面，最新的信任比率為36%，不信任比率50%，信任淨值為負14個百分點，是2019年3月以來新高。而平均量值為2.6分，即整體上介乎「幾不信任」及「一半半」之間。

民研同時公布「民情指數」，即市民對社會情況的評價，以200分為滿分，100分表示正常。最新指數為71.7分，比2月初的調查上升4.1分，創出2019年7月以來新高。

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