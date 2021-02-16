香港民研：林鄭最新民望得31分　陳家洛指社會對低水平民望已麻痺

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-02-16 16:21

香港民意研究所今日（16日）公布最新的特首民望，特首林鄭月娥的評分為31分，當中有42%受訪者給予0分，民望淨值為負52個百份點，較上月下跌3個百份點。 至於問責司長的民望，政務司司長張建宗及財政司司長陳茂波的支持率淨值，分別下跌2及7個百份點，至負31%及負21%；而律政司司長鄭若驊的支持率淨值，則較上月輕微上升2個百分點至負50%。

民意研究所公布最新的特首民望，特首林鄭月娥的評分為31分。（資料圖片／李澤彤攝）

調查於本月2至5日進行，透過電話訪問了1,018名市民。民研副行政總裁鍾劍華表示，特首及問責官員的民望，近月都維持於低水平，現階段未見到有翻身機會。鍾劍華又引述《香港01》今日有關林鄭班子全年無休的報道，質疑近期頻頻見到官員忙碌的身影，但民望依然未見起色，笑言可能「放吓假仲會好啲」。他祝願官員新年進步，指香港人最希望他們能夠進步。

而浸大政治及國際關係學系副教授陳家洛就表示，社會對低水平民望已見怪不怪，甚至陷入麻痺狀態，但其實大家放棄認真看待民望，是一種自殘的做法，又稱世界上很多不民主的政權，經常都會希望社會麻痺。

他提到，香港政府有兩個老闆，一是市民的民意，二是中央的上意。民意可用科學展現，有數據呈現不可能蒙混，而上意就只能揣摩。陳家洛認為，香港民意對上意的張力，是很深層次的矛盾，而官員及建制派人士經常揣摩上意後踐踏民意，成為香港的新常態。