政壇諸事町｜陳雲突出山搞「香港市民黨」　倡「連接祖國和世界」

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-03-02 19:02

有本土派「國師」之稱的《香港城邦論》作者陳雲（陳云根），之前曾揚言「退出」香港社運，在政壇沈寂一陣子後，近日（1日）突然「出山」，創立「香港市民黨」（ Hong Kong Civile Party）。據香港市民黨的facebook專頁所言，該黨是由「一眾年輕香港人會同陳雲先生創立」，主張在《基本法》及「一國兩制」框架下，發揮香港在祖國大陸大框架的能力。

香港市民黨在facebook表示，政治是眾人福祉，不能沒有主見，更不能不顧現實。貼文又「拋書包」提到公元六世紀羅馬優士丁尼《法學階梯》(又稱《優士丁尼法典》)的格言，「正義是分給每個人以其法義的不懈、永恆意志」(lustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuens)，稱該黨「將為香港市民的自由、產權保護和發展機會努力」。



該黨主張在《基本法》及「一國兩制」框架下，發揮香港在祖國大陸大框架的能力，繼續拓展國際貿易關係、專業金融服務、連接祖國和世界，令香港市民得以安居樂業，以香港為安身立命之處，即使移居外地，也有香港的榮譽和信任。貼文稱，鞏固香港經濟、法律及行政制度的國際聲譽，有利香港特區發展，令「一國兩制」行穩致遠。