再遭黨友狙擊　何啟明稱失業不一定困苦　郭偉强抽擊：人嚟㗎？

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-03-03 15:12

立法會人力事務委員會轄下的「研究在港設立失業援助制度小組委員會」今日（3月3日）召開會議，討論本港失業援助制度。多名委員繼續要求政府設立失業援助金，與出席會議的勞工及福利局官員針鋒相對。 勞福局副局長、工聯會何啟明回應議員提問時提到，工友「失業也不一定要拿綜援」，因部分人可能仍有資產，引起部分議員不滿，其黨友、工聯會郭偉强更不留情面，直斥何啟明的說法：「人嚟㗎？」

郭偉强質問黨友何啟明，直指：「局長對香港市民好有信心，年幾唔做野都冇問題，都開到飯。人嚟㗎？」（李澤彤攝）

柯創盛批政府「意見接受，行動照舊」

立法會秘書處首先簡介研究報告結果，提到英國、德國、加拿大、日本的失業保險制度，但主要是長期失業保險，而且涉及勞資雙方的供款，政府會在出現虧損時「包底」。另外，暫時沒有國家因計劃開支過大而取消相關制度；至於在疫情之下的緊急失業援助，秘書處選定4個國家，包括新加坡、澳洲、新西蘭、愛爾蘭的狀況，其中四者都涉及經濟審查或曾經向社保供款。

多名委員繼續追問本港失業援助制度的問題，其中特別指出截至2020年，逾20萬失業人口中，只有9.6%有拿失業綜援，質疑現時失業保障制度未能涵蓋大部分失業人士。

何啟明指出，失業人士不一定生活很困苦，可能擁有資產，或是原本相對有錢、高薪，他們有可能跌入在職家職家庭津貼、食物銀行等的保護網，如果情況最困苦，就會跌入最底層的綜援中。他表示，如果要政府全面檢視整個失業保障制度，不是短時間內可以做到，政府會聆聽意見。另外在議員多番「迫問」之下，何啟明承認政府未有立項處理相關制度的研究。

何啟明的答覆引起部分委員不滿，郭偉强一於「黨友都無面俾」，質問：「局長對香港市民好有信心，年幾唔做野都冇問題，都開到飯。人嚟㗎？」他表示，失業人士即使有資產，也總不可能賣樓抵債，或變賣其他資產「開飯」。郭提到，很多時市民失業後，即使本身有積蓄，也未必希望一次過花光，因為市民儲錢是希望向上流動，但政府的態度如同要他們向下流動。民建聯柯創盛亦批評，政府對於失業援助金的倡議「意見接受，行動照舊」。

民建聯柯創盛批評，政府對於失業援助金的倡議「意見接受，行動照舊」。

陸頌雄：有沒有了解習主席精神 何啟明：我十分受感動

委員會主席、工聯會陸頌雄亦加入戰團，引述國家主席習近平上月底主持中共中央政治局就完善覆蓋全民的社會保障體系的「集體學習」活動時的講話，指社會保障體系是治國安邦的大問題，質疑局方有沒有真正理會過市民的感受、真正理解中央政府的精神。他表示對於緊急失業援助金，一個寬鬆而合理的經濟審查，是有商量空間的。何啟明強調，有聆聽當時習主席的講話，表示自己「十分受感動」，但提醒中國內地處理的是「絕對貧窮」的問題，與香港「相對貧窮」的計算方法不同。

經民聯梁美芬由於同時間有另一場會議，會議末段才進入會議室。她表示政府的思維要「活化」，加一點同理心，不要只是重覆一堆規則、制度，需真正了解市民的需要。陸頌雄最後亦打圓場，表示何啟明是一位「貼地、接地氣」的官員，希望下一次會議可以邀請勞福局局長羅致光一同出席。

陸頌雄最後打圓場，讚揚何啟明是一位「貼地、接地氣」的官員。

上月曾遭麥美娟轟：唔熟就問隔離個處長

上月18日，立法會人力事務委員會召開會議，工聯會陸頌雄提交私人條例草案，要求將最低工資的檢討周期由每兩年改為每年一次。有份出席的勞工及福利局副局長何啟明，被一班黨友開火。與他同期代表勞工界加入立法會的陸頌雄，着何啟明要不忘初心。



工聯會麥美娟當時指，陸頌雄的私人草案不涉政府公帑，看不到政策上有不可行的地方。何啟明稱政府的決定並非一個人話事，又指尊重議員提出的法案，當立法會根據機制諮詢當局，局方才會詳細研究法案對於公共開支、政府運作及政策構成的影響，屆時會正式向立法會確認。麥美娟聞言隨即炮轟，「即係你耍我哋呀而家，唔答呀？開呢個會嚟做咩？開呢個會之前唔係諗咗會唔會支持嘅咩？」，又着何啟明「唔熟就問隔離個處長」，指即使法案涉公共開支等，只要政府支持，都可以改由政府推動。