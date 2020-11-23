議員促政府盡快澄清5000元確診津貼計劃　何啟明：手機都收到爆哂

新冠肺炎疫情反彈，食物及衛生局長陳肇始昨日（22日）透露，政府會為本地感染確診的市民提供一筆過5,000元的津貼，引發社會熱議。多名立法會議員今日（23日）在福利事務委員會關注相關一事，質疑津貼發放有何準則，促政府盡快澄清，並公布細節。 勞福局副局長何啟明回應指，「我自己手機、WhatsApp、WeChat、Facebook都收到爆晒」，直言當局收到不少意見，亦會聽取意見，進一步細節仍在討論，將盡快公布。

民建聯鄭泳舜表示，收到不少意見，質疑是人人有份，抑或會按準則幫助市民處理。民建聯葛珮帆亦關注，昨日津貼消息一出全城譁然，「個個鬧政府離地」，直言收到很多反對聲音，如政府只是幫手停口停的基層市民，應盡快澄清。

民建聯葛珮帆指，收到不少反對意見，促政府盡快澄清計劃原意、細節。（資料圖片／余俊亮攝）

工聯會麥美娟則認為，政府推出5000元是想針對基層工友，因怕無工開，有病徵照去開工，認為政府有必要及早澄清，津貼原意為何，「唔係比人去跳舞、飲湯、Staycation」，而是幫助基層工友，鼓勵盡快檢疫。

勞福局副局長何啟明回應指，「我自己手機、Whatsapp、Wechat、Facebook都收到爆晒」，強調當局會聆聽意見。（資料圖片）

勞福局副局長何啟明回應指，新冠肺炎病毒「古惑」，即使患者沒病徵，但已具傳染力，得知社會上有部分中層、基層人士「為搵食」，有輕微病徵都不去做檢測，於是政府有一個提供津貼的想法，望紓緩患者因住院或隔離而要停工的情況。他指，相信不只議員有意見，「我自己手機、Whatsapp、Wechat、Facebook都收到爆晒」，直言當局收到不少意見，亦會聽取意見，進一步細節仍在討論，將盡快公布，強調目標是斬斷傳染鏈。



照顧者支援研究經費約300萬元



另外，會上亦有討論照顧者支援的研究，顧問香港理工大學講座教授及康復治療科學系系主任及教授曾永康指，顧問團隊現正就照顧者支援的研究進行資料收集及分析，研究結果及建議預計將於2021年完成。勞工及福利局高級研究主任莊明蓮教授透露，研究經費約300萬元。

不過，多名議員質疑時間過長，未能及時回應社會問題。熱血公民鄭松泰批評，在未延任立法會前，已因應葵涌邨倫常慘案，召開過特別會議，當時政府回覆已委託做研究，目前回覆一樣，討論沒有意義，促政府盡快提供即時援助。