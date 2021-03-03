梁振英批區議員大比例做選委不合理　曾鈺成：取消超區毋須政改

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-03-03 13:33

全國政協副主席、港澳辦副主任夏寶龍近期就「愛國者治港」及本港選舉制度到深圳聽取意見，不少與會者在會上提出多項建議，包括取消由區議員互選的117席選委，由其他功能界別代表代替。全國政協副主席、前特首梁振英認為，目前的區議會僭越了基本法規定，強調經過前年區選後，區議會已變異成「全港性政治鬥爭在地區的延伸」，故區議員大比例成為選委會成員並不合理。 立法會前主席曾鈺成提到，近期不少人倡議取消五個超級區議會議席，有機會因此無法趕及在今年9月舉行立法會選舉。曾鈺成指出，取消超區毋須修改《基本法》附件二，只須立法會過半數議員通過，毋須走政改五部曲。

范徐麗泰近日表示區議會不具政權性，取消其選委會逸席不影響工作。（資料圖片）

梁振英批新一屆區議會僭越《基本法》

前全國人大常委范徐麗泰周日（2月28日）在深圳參加與夏寶龍的會面後指，區議會不具備「政權性」，取消其選委會議席不影響地區及政府諮詢組織的工作。基本法委員會副主任譚惠珠指出，《基本法》訂明，區議會並非香港的權力機關，因此區議會發展至現今出現俗稱「超級區議會」的區議會（二）功能組別議席，以至117名區議員可成為選委，是不符《基本法》的起草原意。

在回歸前擔任基本法諮詢委員會秘書長的梁振英在facebook撰文，指香港有兩個《區域組織》，一是區議會，二是市政局。他指，《基本法》起草期間，已有呼聲要求取消市政局，將所謂的三層架構，簡化為兩層架構，因此《基本法》有關規定並無指明「區議會」和「市政局」，只是統稱為「區域組織」。

梁振英續指，《基本法》97條訂明：「香港特別行政區可設立非政權性的區域組織，接受香港特別行政區政府就有關地區管理和其他事務的諮詢，或負責提供文化、康樂、環境衛生等服務」，指條文訂明區議會職能的本質是「接受諮詢」，又批評區議會候選人在地區放大《逃犯修訂條例》引起的矛盾，令區議會會議變異，成為當時「全港性政治鬥爭在地區的延伸」，僭越《基本法》就《區域組織》職能的規定，加上目前看不到「改邪歸正」的苗頭，故目前區議員大比例成為選委會成員並不合理。

曾鈺成表示，修改超級區議會不必觸及基本法附件二的選舉辦法。（資料圖片／羅君豪攝）

有傳修超區政改五步曲不再 曾鈺成：修立法會條例足矣

曾鈺成在網台節目中表示，5個超區議席被列在功能團體內，但商界認為此5席實際上為直選議席，對於有聲音要求取消超區5席，他僅稱不討論這是進步抑或倒退，但強調取消超區議席，毋須觸及基本法附件二的選舉辦法和走政改五部曲，只要修改《立法會條例》即可。因此，曾鈺成認為，取消超區不會令9月立法會選舉無法如期舉行，但疫情等因素或影響選舉能否如期舉行。

根據《基本法》附件二《香港特別行政區立法會的產生辦法和表決程序》，只指明立法會共有70名議員，其組成包括功能團體選舉的議員35人及分區直接選舉的議員35人，並無其他提述，因此取消超區議席毋須觸及《基本法》附件二。

曾鈺成續指，有人認為香港需要完善選舉制度，或基於夏寶龍提出的五個原則，包括尊重中央的主導權，但強調夏的言論只是要求「尊重」，舉例指《港區國安法》立法時，絕不止於「主導」，加上第一大原則是必須嚴格依照憲法及《基本法》辦事，故預料不會令政改五部曲變成一部曲。