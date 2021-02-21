梁振英再狙擊夏博義：收美NED捐款愈描愈黑　再不辭職水洗不清

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-02-21 13:44

香港大律師公會主席夏博義近日接受傳媒訪問期間，再回應建制陣營對於其英國政黨背景、曾任牛津市議員身份的質疑，稱其所創立的「人權監察」，雖接受「美國國家民主基金會」（NED）捐款，但從來沒有從政府機構收過捐款，NED也從來沒有嘗試干預人權監察，做些什麼或如何運作。 全國政協副主席、前特首梁振英今日（2月21日）於社交網繼續發炮，批評夏博義的說法是笑話，反問若「人權監察」工作與NED宗教背道而馳，是否可以申請撥款。 梁振英指，夏博義的知名度並非來自其法律造詣，而是其政治背景及外國政治聯繫，如夏博義再不辭職，大律師公會的政黨形象更加「水洗不清」，又建議對方不如直接去領導公民黨。

梁：再不辭職將攬炒大狀公會

梁振英指，香港有幾千家社會團體都要用錢，質問：「『美國國家民主基金會』用什麼準則決定給你錢？抽籤的嗎？『人權監察』不用寫申請撥款的建議書嗎？如果『人權監察』的工作和『美國民主基金會』的宗旨背道而馳，也可以拿錢嗎？夏博義主席可以代我要求『美國民主基金會』撥款給『803基金』（梁振英創立的報料網）嗎？」

他認為，夏博義在社會的知名度，不在於其法律造詣而在其創辦「人權監察」的政治背景、外國政治聯繫、他的政治立場。他再次翻出夏博義過往對西藏問題的言論，質疑夏博義提出的政治立場和他所指的人權、自由、民主、法治無關，而是其西藏自決倡議：「夏博義當香港人是儍瓜，越描越黑，他不辭職，香港大律師公會的政黨形象更是水洗不清了，肯定要被夏博義攬炒。香港已經有一個大狀黨，叫公民黨，夏博義大可辭去大律師公會主席一職，名正言順地領導大狀黨。」

大律師公會主席夏博義。（資料圖片）

梁振英指，大律師公會應是一個專業團體，其性質有別於工程師學會。「大律師公會在香港現在這個政治敏感期，偏偏來了一個夏博義這種人做主席，意欲何為？」他又質問，民主黨創黨主席李柱銘、大律師公會前執委駱應淦提名夏博義做大律師公會主席「居心何在」。