兩會｜改革香港選舉制度列人大議程　發言人：全面落實愛國者治港

撰文： 陳嘉洛 最後更新日期： 2021-03-04 22:58

北京出手改革香港選舉制度如箭在弦，全國人大會議明日（5日）開幕，消息指，今次會議將審議人大常委會關於提請審議《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》的議案。 全國人大今晚9時40舉行新聞發佈會，介紹大會議程，新聞發言人張業遂指，今次會議有10項議程，改革選舉制度議案位列第7項。 《凰凰衛視》記者問及如何修改選舉制度，張業遂指，香港選舉制度是特區政制重要組成部分，近年來情況表明，香港選舉制度需要與時並進，作出完善，為全面貫徹「一國兩制」方針、全國落實「愛國者治港」原則提供健全的制度保障。

張業遂指，全國人大作為最高國家權力機關，行使《憲法》和《基本法》賦予的職權，從憲制層面為香港選舉制度作出決定，既是全國人大的權力，也是全國人大的責任。至於如何完善，發言人僅稱詳情請關注未來數日的會議情況。

他總結全國人大去年工作時，提到為維護香港特區的憲制秩序，保持香港長期繁榮穩定，確保一國兩制行穩致遠，提供法律保障，採取「決定+立法」方式，推出維護國家安全法的工作。

港澳辦主任夏寶龍近日為「愛國者治港」定調，強調特區重要崗位在任何情況下都不能讓「反中亂港」分子佔據，又指要完善香港選舉制度，必須根據香港實際情況進行設計，形成一套符合香港實際、具有「香港特色」的民主選舉制度。



他之後到深圳舉行座談會，收集本港不同建制派人士意見。夏寶龍今日（4日）傍晚與港區全國政協委員會面，料會說明中央完善香港選舉制度的決定。

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