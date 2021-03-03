愛國者治港｜田飛龍：愛國包含對黨領導尊重　不等於要求港人愛黨

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-03-03 11:23

國務院港澳辦主任夏寶龍早前在全國港澳研究會一個研討會上，為「愛國者治港」定調，指出「愛國」就要愛中華人民共和國，中國共產黨就是「一國兩制」方針的創立者、「一國兩制」事業的領導者，又反問：「一個人如果聲稱擁護『一國兩制』 ，卻反對『一國兩制』的創立者和領導者，『那豈不是自相矛盾？』。」有分析認為，夏寶龍的說法或意味不能「愛國不愛黨」。 全國港澳研究會理事、北京航空航天大學法學院副教授田飛龍在今天（3日）報章刊文，指愛國包含對黨領導的尊重，但愛國並不等於要求愛黨，因愛黨是黨員義務，香港人作為中國公民承擔的是愛國義務，對共產黨是尊重而非強制熱愛。田飛龍強調，中央決心打造的不是橡皮圖章或忠誠的廢物，而是賢能的愛國者。

國務院港澳辦主任夏寶龍早前發表講話，為「愛國者治港」原則定調，指目前最急迫完善選舉制度，不允許反中亂港者佔據特區重要崗位。（資料圖片）

田：為「愛國三標準」作「內涵更新」

田飛龍在《明報》以《愛國者治港：香港民主的新生》為題撰文，指夏寶龍在論述愛國者客觀標準，正確重述並肯定鄧小平的「愛國三標準」，結合新時代「一國兩制」的制度體系、法理理解與治理實際，作出「內涵更新」。

田飛龍進一步解釋，新愛國者客觀標準仍是3個層次，包括愛國者必然真心維護國家主權、安全、發展利益；愛國者必然尊重和維護國家的根本制度和特別行政區的憲制秩序；愛國者必然全力維護香港的繁榮穩定。田續指，愛國是具體明確的，就是愛中華人民共和國，在《憲法》上具體化為中國共產黨領導的社會主義中國，故愛國與尊重黨的領導是一體且不是對立。

不過，田飛龍認為，愛國包含對黨領導的尊重，因黨的領導是國體的核心要素，是具體國家的規範構成，但認為並不等於要求愛黨，因愛黨是黨員義務，香港人作為中國公民承擔的是愛國義務，對共產黨是尊重而不是強制熱愛。

田飛龍指，若日後建制派服務不好市民，就必須下台。（張浩維攝）

中央非決定打造「忠誠廢物」

他認為，以「愛國者治港」原則重構香港選舉制度及管治體系，意義深遠，形容是構成了「一國兩制」與基本法秩序的一個「憲法時刻」，對香港建制派和非建制派都是重要考驗。對建制派而言，愛國者治港不是僅僅提供了更多席位和職位，並且提出服務香港與國家的更高能力要求，「服務不好市民就必須下台」，強調中央決心打造的不是橡皮圖章或忠誠的廢物，而是賢能的愛國者。

對非建制派而言，田飛龍認為，既有機遇，亦有挑戰，「機遇者，可理直氣壯與激進派切割，回歸忠誠反對派理性範疇，反而政治天地開闊，溫和泛民與中間派有望站穩腳跟」、「挑戰者，在外部干預失效及新制度嚴格要求下，如何努力成為愛國者並時刻保持底線忠誠，做建設性的民主派，一切才剛剛開始」。

顧敏康倡設資格審查委員會 專責評核參選人

全國港澳研究會理事顧敏康在《文匯報》撰文，認為完善選舉制度的關鍵，是要把好「三道關」，包括是資格審查關、宣誓關和DQ關。他建議設立一個由愛國人士組成的資格審查委員會，委員會在駐港國安公署和警務處國安處的協助下進行工作，專門對立法會、區議會以及選委會參選人作專責評核，根據統一的正面和負面清單，作出更加公平合理的認定，「尤其要防止一些嘴上說愛國，但行為卻與『港獨』無異的參選人蒙混過關。