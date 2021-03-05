民主黨面臨「7位數」財赤　售物業抗寒冬　4月起賣獎券籌款

撰文： 羅家晴 吳倬安 最後更新日期： 2021-03-05 01:11

《港區國安法》去年6月底在香港實施，47名組織或參與民主派初選的民主派人士被控串謀顛覆國家政權罪。覆巢之下，焉有完卵，就連被視為溫和民主派的民主黨也有四人被起訴違反《國安法》，政圈關注，民主黨在政治嚴寒之下何去何從。 綜合各方消息，民主黨預料將出現逾百萬元財赤，為支援該黨在政治寒冬的開支，早前已出售位於荔枝角的一項物業，同時下月開始售賣獎券籌款，中委和區議員們需承擔的籌款金額將增加，其中中委需籌2萬多元，區議員則至少籌1萬多元。 民主黨司庫單仲偕回應查詢時直言：「財赤就一定」，又指該黨將會4月開始售賣獎券籌款，稍後會交代詳情。

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中委每人需籌2萬多元

民主派立法會議員去年底總辭，令民主黨繼在臨立會「下車」後，再次失去立法會議席。據了解，民主黨內部預料該黨將出現逾百萬元財赤。有民主黨中人指出，該黨的主要收入過往一直依靠一年一度的黨慶和獎券籌款支撐，惟去年因新冠肺炎疫情和政治形勢影響，25周年晚宴無法如期舉行，令民主黨失去主要的籌款途經。該人坦言，預料今年上半年也未必能夠舉辦籌款晚宴，又認為現時政治和社會氣氛與過往不一樣，並非合適時候舉辦。

據悉，民主黨將維持售賣獎券籌款，料於下月開始售賣。有中委指出，中委和區議員需承擔更大的捐款金額，中委需籌至少兩萬元，區議員則需籌1萬多元。有中委解釋，過往立法會議員每人需籌20萬元，惟該黨如今失去7個立法會議席，變相令該黨籌少逾百萬元，故中委和區議員在政治寒冬之下，也要承擔更多。

區議員料能「超額完成」

有區議員指，自2019年起，民主黨售賣獎券的反應熱烈，不少區議員也能「超額完成」，更有人能捐得逾十萬元，料今年市民仍會即將購買獎券。亦有中委指出，區議員需上繳一成酬金，不過按慣例，「超額」捐得的款項可用作頂替上繳的酬金，發還作地區用途，因此相信不少區議員亦會落力賣獎券。

民主黨司庫單仲偕回應查詢時直言：「財赤就一定」。（梁鵬威攝）

出售荔枝角物業單仲偕回應：財赤就一定

因此除了售賣獎券外，民主黨早前已出售一項位於荔枝角的物業，支援民主黨面臨政治寒冬的開支。民主黨司庫單仲偕回應查詢時直言：「財赤就一定」，又指該黨將會4月售賣獎券開始籌款，稍後會交代詳情。

至於會否透過網上眾籌等方式另辟蹊徑籌款，有民主黨中人指，該黨有探討網上眾籌的可能性，認為只要列明款項的用途，就不會牴觸法例。至於會否呼籲市民使用消費券捐款，該人稱可以是考慮的方向之一，至於會否售賣產品讓支持者透過消費券購買，該人認為有關做法對該黨而言是較新，強調技術上仍需研究。