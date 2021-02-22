北京定調愛國者　民主黨指工作不變　支聯會：咬緊牙筋做堅持的事

撰文： 吳倬安 周禮希 最後更新日期： 2021-02-22 18:34

全國港澳研究會今天早上（22日）舉行網上研討會，港澳辦主任夏寶龍發表講話，為「愛國者治港」原則定調，其中表明落實「愛國者治港」原則，需完善選舉制度，同時提到反對中國共產黨與擁護「一國兩制」互相矛盾，意味「愛國不愛黨」者或不符合「愛國者」定義，日後或不能「入閘」參選各級選舉。 民主黨主席羅健熙認為，夏寶龍的說法旨在展示新的「政治劃線」，又認為中央今天的講法，與港人一直以來對「一國兩制」的認知有出入，強調民主黨未來工作不會有改變。 一直被視為路線溫和的支聯會秘書蔡耀昌形容，夏寶龍的說法將「愛國」定義無限演譯，扭曲港人過往對「愛國」的認知和邏輯。蔡耀昌坦言，不能排除支聯會被政權取締的可能性，認為在《國安法》實施下的香港，支聯會面對政治打壓也是預料之內，強調支聯會將會繼續咬緊牙筋做自己堅持做的事，「三十一年來一直都係咁做，一直都係合法。」

何俊仁批評，夏寶龍的講法背離鄧小平創立「一國兩制」時的理念。(張浩維攝)

何俊仁： 唔愛國都唔等於叛國啫

支聯會副主席何俊仁批評，夏寶龍的講法背離鄧小平創立「一國兩制」時的理念，「嗰時（鄧） 話支持一國兩制、支持回歸，已經係愛國啦」。何俊仁又指，中共一直強調中國的政治體制是多黨合作，反問為何要一定支持共產黨。何俊仁認為，夏寶龍的說法反映中共治港路線越走越左，最終只會「自己孤立自己」。

談到支聯會的前路，何俊仁說，若不愛黨就會被視為不愛國的話，支聯會最多只會被視為不愛國，笑言「不愛國」也不等於犯罪，「唔愛國都唔等於叛國啫」。至於民主派會否全數不能參選，他指有可能，坦言只能拭目而待。

蔡耀昌批評，夏寶龍的說法將「愛國」定義無限演譯。（盧翊銘攝）

議會路斷？蔡耀昌：民主派有可能「死晒」

蔡耀昌批評，夏寶龍的說法將「愛國」定義無限演譯，扭曲港人過往對「愛國」的認知和邏輯。蔡耀昌認為，過往「一國兩制」所指的「一國」，只是說要認同香港是中國一部分，港人認同「一國」的前提下，可享有高度自治，維護香港原本享有的核心價值等，形容這就是「一國兩制」的初心，惟現時中共卻稱愛國者不能「反共」，他斥說法背離「一國兩制」的初心，又認為這些「愛國者」定義，不論在《基本法》和《中英聯合聲明》也沒有寫上的東西。

蔡耀昌坦言，不能排除支聯會被政權取締的可能性。他提到今天在《明報》和《大公報》也有署名文章，提到愛國者不能「反共」，正正指向主張「結束專政」的支聯會。蔡耀昌指，在《國安法》實施下的香港，支聯會面對政治打壓也是預料之內，強調支聯會將會繼續咬緊牙筋做自己堅持做的事，「三十一年來一直都係咁做，一直都係合法。」

夏寶龍在今天的講話中提到，不容「反中亂港」分子、「港獨」等激進分離勢力通過各類選舉進入特別行政區治理架構，選舉制度亦勢將改革，溫和民主派的議會路是否面臨絕路？蔡耀昌認為，「反中亂港」是過往一直泛民、建制「鬧嚟鬧去」的「政治術語」，但如今卻成為參選的審查和篩選的條件，認為在這條不斷飄移的紅線下，民主派有可能「死晒」，建制派亦不排除有人過不到「紅線」。

民主黨主席羅健熙（張浩維攝）

引用華叔為例：你不會界定他為不愛國吧？

羅健熙認為夏寶龍對「愛國者治港」的詮釋，在字眼上並無特別，認為只是用作展示新的「政治劃線」。羅健熙引述鄧小平在1984年6月的說法，當時鄧說：「港人治港有個界限及標準，就是必須以愛國者為主體的港人來治理香港」。羅健熙認為，現今夏寶龍就「愛國者治港」說法，與鄧小平當年提出的論調在字眼上有出入，如今剩下「愛國者」，但沒有了原句「愛國者為主體」的後半段，與港人一直以來對「一國兩制」的認知有出入。

羅健熙強調，民主派未來工作將一如以往不會改變，「大家都很清楚我們如何處事，現在也沒有改變」。他以已故民主黨黨鞭、支聯會創會主席司徒華「華叔」為例反問，「你不會界定他為不愛國吧？」至於夏寶龍提到的種種原則細節，羅健熙指他們仍未就相關細節研判，強調民主黨多年來的說法沒有多大改變。