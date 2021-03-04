消息：北京擬大增立法會至90席　選委會增至1500人　新增一界別

撰文： 陳嘉洛 最後更新日期： 2021-03-04 23:32

北京出手改革香港選舉制度，明日（5日）開幕的全國人大會議，將審議《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》的議案。 港澳辦主任夏寶龍今日（4日）傍晚與港區全國政協委員會面，消息指，中央擬增加行政長官選舉委員會數目，由目前1200人增至1500人，新增一個包括港區政協委員在內的新界別，5個界別各佔300人，料過百名政協將來可自動成為選委，以確保「愛國者」在選委會佔大多數。 消息又指，北京擬增加立法會議席，由目前70席大增至90席。

取消「超區」 選委會議席將「復活」

目前特首選委會由四大界別組成，每個界別佔300人，其中在第四界別，「中國人民政治協商會議」佔51席，消息指，北京有意將過百名港區政協委員全部納入選委會。前全國人大常委范徐麗泰早前建議，除了全國政協外，全國有香港代表的組織，例如全國工商聯、青聯、婦聯的香港區代表亦可以選舉代表參與選委會。



消息指，2012年增設的5個「超級區議會」議席，將被取消。至於立法會擬新增20個議席，有政協估計，選委會委員有機會在立法會佔據席位，恢復回歸初期由選委會產生立法會議員的做法。



1998年，選委會選出10名立法會議員；2000年，由800人組成的選委會選出6名立法會議員；2004年起，再沒有立法會議席由選委會選出。

港澳辦主任夏寶龍近日為「愛國者治港」定調，強調特區重要崗位在任何情況下都不能讓「反中亂港」分子佔據，又指要完善香港選舉制度，必須根據香港實際情況進行設計，形成一套符合香港實際、具有「香港特色」的民主選舉制度。