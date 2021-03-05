兩會｜王晨：完善特首及立法會選舉制度　涉修改基本法附件一及二

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-03-05 11:30

全國人大會議今（5日）開幕，今次會議將審議人大常委會關於提請審議《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》的議案。 全國人大常委會副委員長王晨介紹草案時表示，要調整優化選舉委員會，建立有香港特色的民主選舉制度，重新構建選舉特首的選舉委員會，同時要修改行政長官及立法會的產生辦法，亦要修改《基本法》附件一及附件二，強調不涉及修改《基本法》正文。

全國人大常委會副委員長王晨。（資料圖片）

重新構建選委會 給予選委會選舉產生較大比例立法會議員

王晨在發言時表示，要完善本港的選舉制度，主要思路是重新構建及增加選委會賦權為核心，調整和優化選委會的規模、組成和產生辦法，繼續由選委會選出行政長官，並賦予選委，優化選委會的規模及產生辦法，除繼續選舉行政長官外，亦給予選委會選舉產生較大比例立法會議員，直接參與及提名全部立法會議員候選人的新職能，通過選委會擴大香港社會進行有序的政治參與和更加廣泛的代表性。

王晨表示，為保持香港特區相關制度的連繫性和穩定性，將會只修改基本法附件一和二，不會修改基本法正文，由中央以決定加本地立法的方式，分部推行。在全國人大做出決定後，會授權人大常委會按照有關決定，與有關方面及早啟動相關修例程序，在經修訂的附件一和二依法公布實行同時，原有的附件一和二會廢止。

王晨：有人策劃並實施所謂「預選」企圖取得立法會主導權

王晨指，完善本港的選舉制度，包括特首產生辦法和立法會產生辦法，確保由「愛國者治港」，有利維護國家安全發展利益。他指，香港自2019年修例風波以來，反中亂港勢力、本土主張分裂勢力，公然鼓吹「港獨」主張，公然利用立法會、區議會平台及公職人員身份，肆無忌憚、反中亂港，阻撓特區政府依法施政，有人策劃並實施所謂「預選」，企圖取得立法會主導權，進而奪取香港管治權。



王晨指，香港社會亂象表明現行選舉機制存在明顯的漏洞和缺陷，為反中亂港勢力奪取香港特區管治權的契機，需要採取必要措施完善香港選舉制度，消除制度機制的隱患和風險，確保以愛國者為主體的港人治港，確保香港特區依法施政，令一國兩制實現沿著正確方向前進。

他表示，愛國者標準是全心全意擁護香港，不損害香港的繁榮和穩定，香港自古以來是中國的領土，香港特區是不可分離的部分，享有高度自治權的地方行政區，引用國家已故領導人鄧小平指出，香港要由愛國者治港，只要做到愛國者治港，中央的全面管治權才可以得到有效實施。