兩會2021︱李克強總理報告：堅決防範和遏制外部勢力干預港澳事務

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-03-05 09:21

全國政協會議於昨（4日）率先開鑼，全國人大會議緊隨其後於今日（5日）揭幕。國務院總理李克強在人大開幕會上發表新一份政府工作報告。 其中在有關香港部分，李克強表示，要繼續全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，完善特別行政區同憲法和基本法實施相關的制度和機制，落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制。堅決防範和遏制外部勢力干預港澳事務，支持港澳發展經濟、改善民生，保持香港、澳門長期繁榮穩定。

李克強在人大開幕會上發表新一份政府工作報告，其中在有關香港部分，李克強表示，堅決防範和遏制外部勢力干預港澳事務，支持港澳發展經濟、改善民生，保持香港、澳門長期繁榮穩定。

在去年的總理政府工作報告中，李克強表示要全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，落實特區政府的憲制責任。支持港澳發展經濟、改善民生，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。

根據慣例，國務院總理每年均於會上宣讀《政府工作報告》，總結過去一年的工作成果，並且規劃未來一年的發展方向的報告。雖然總理報告中有關港澳部份，每年所佔的篇幅不多，惟透過窺探當中的用語、闡述，從而分析中央對香港管治力度，對香港局勢影響深重。

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