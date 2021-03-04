兩會｜人大將審議完善香港選舉制度　林鄭表示歡迎：會全力配合

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-03-04 23:10

第十三屆全國人大四次會議明（5日）在北京開幕，將列席會議的特首林鄭月娥在facebook發文指，對人大會議將審議有關完善香港的選舉制度，落實「愛國者治港」的方針政策表示歡迎。 她說，唯有確保「愛國者治港」，香港的政治體制才能沿着「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的軌道前行，而特區的政治體制是中央事權，她尊重中央主導制度的完善，為特區排難解困，特區政府會全力配合，做好本地立法和解説工作。 特區政府發聲明指，尊重中央在政治體制完善方面的主導權，並會作出全面配合。

林鄭月娥稱，她今日傍晚抵達北京，準備列席明早的人大會議，又指今年已是她第四年以香港特區行政長官身份列席國家最高權力機關一年一度的大會，亦愈來愈感受到香港特區的繁榮穩定是與國家事務密不可分的。

她說，全國人大及其常委會過去一年，就多次從中央層面為香港解決了特區自身力量難以有效處理的問題，包括去年全國人大會議通過決定授權人大常委會制定《香港國安法》，常委會其後於6月30日頒布實施的《香港國安法》就填補了香港自回歸以來在維護國家安全的缺口，立竿見影地遏止了「黑暴」亂港的行為，讓市民可以走出惶恐的日子，重建安全社會。

林鄭月娥表示，唯有確保「愛國者治港」，香港的政治體制才能沿着「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的軌道前行，抵京後傳來消息，人大會議將審議有關完善香港的選舉制度，落實「愛國者治港」的方針政策，她對此表示歡迎。

她續指，特區的政治體制是中央事權，她尊重中央主導制度的完善，再次由全國人大為特區排難解困，特區政府會全力配合，做好所須的本地立法和社會解説工作。

特區政府：中央有權有責完善香港選舉制度 會全面配合

特區政府發聲明指，要確保「一國兩制」實踐行穩致遠，必須始終堅持「愛國者治港」，這是事關國家主權、安全、發展利益，事關香港長期繁榮穩定的根本原則。政府發言人指，只有做到「愛國者治港」，中央對特別行政區的全面管治權才能得到有效落實，《憲法》和《基本法》確立的憲制秩序才能得到有效維護，香港才能實現長治久安。

發言人強調，政治體制問題是中央事權，中央有權有責修改完善香港的選舉制度。特區政府尊重中央在政治體制完善方面的主導權，並會作出全面配合。