兩會｜押後立會選舉呼之欲出？劉兆佳指機會大：須先選出選委會

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-03-05 12:58

全國人大會議今天（5日）開幕，全國人大常委會副委員長王晨介紹有關修改香港選舉制度的草案時表示，要調整優化選舉委員會，建立有香港特色的民主選舉制度，重新構建選舉特首的選舉委員會，同時要修改行政長官及立法會的產生辦法，亦要修改《基本法》附件一及附件二，強調不涉及修改《基本法》正文。 全國港澳研究會副會長劉兆佳形容，是次選舉制度改革是「全面、徹底和根本性」，日後選委會將獲賦權產生較大比例的立法會議員，預料原訂九月舉行的立法會選舉很可能需要押後。他解釋，新一屆選委會於今年12月才選出，若在新選舉制度之下，不可能以舊的選委會選出立法會，反問：「如果係用舊嘅選委會，選新一屆立法會，咁改革有咩意思？」 政圈目前流傳，原定九月立法會選舉很可能再押後一年。

料忠誠反對派只是立法會少數

據了解，立法會將由現時的70席增至90席，新增的20席(甚至有更多議席)有可能由選委會產生，恢復回歸初期由選委會產生相當數量的立法會議員的做法。

劉兆佳形容，是次選舉制度改革是全面、徹底和根本性，確保所有參選人也是愛國者，立法會日後將完全由愛國者主導，令政府施政更有效、更和諧，香港得以長治久安。

劉兆佳估計，增加立法會議席後，相信直選的比例將會減少，又認為在雙議席單票制之下，不忠誠的反對派不能參選，能夠參選的忠誠反對派佔的比例也很細，最多只能取得一半直選議席，加上部分功能界別，也是立法會的少數。

劉兆佳指出，行政長官由中央任命，其憲制地位比非由中央任命的立法和司法機關高得多。

「不可能以舊選委會選出新立法會」

被問到在選舉制度大改動下，是否意味第七屆立法會選舉將會再押後。劉兆佳指有可能，因新一屆選委會於今年12月才選出，在改革後的立法會則需加入選委會的參與，故在新選舉制度之下，不可能以舊的選委會選出立法會，因此需待選出新一屆選委會，才能產生新一屆立法會，他又反問：「如果係用舊嘅選委會，選新一屆立法會，咁改革有咩意思？」

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